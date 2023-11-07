Альбом "1989" Тейлор Свифт дебютировал на первом месте чарта Billboard

Перезаписанная версия "1989" была продана более 1,5 миллиона раз.

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Согласно данным американской маркетинговой компании Luminate, альбом "1989 (Taylor's Version)" Тейлор Свифт опередил продажи оригинального альбома за дебютную неделю. Отметим, что это стало ее третья пластинка, которая возглавила чарт Billboard в 2023 году. Об этом сообщает издание Roling Stone.

Альбом дебютировал на вершине чарта Billboard 200 Albums, с более чем 1,3 миллионами проданных копий, что превысило предыдущий рекорд оригинального "1989", проданного в 2014 году. Значительный успех "1989 (Taylor's Version)" стоит отнести на счет изменений приоритетов в музыкальной индустрии, где стриминговые платформы сегодня составляют 84% всех доходов от музыки.

Значительная часть успеха альбома может быть связана еще со способностью Свифт превращать свою музыку в коллекционный товар. В частности, издание "1989 (Taylor's Version)" представлено в более чем десятке различных физических форматов, включая винил, компакт-диски и кассеты. Отметим, что этот альбом также установил новый рекорд продаж виниловых альбомов с момента начала отслеживания этих данных в 1991 году.

Напомним, что тур Eras" Тайлор Свифт стал самым кассовым концертным фильмом.