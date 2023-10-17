"Тейлор Свифт: Тур Eras" стал самым кассовым концертным фильмом

Фильм стал рекордсменом еще до премьеры, когда предварительная продажа билетов в кинотеатрах достигла 100 млн долларов.

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Спустя всего четыре дня после премьеры концертный фильм Тейлор Свифт установил рекорд самого кассового фильма-концерта всех времен, собрав почти 100 миллионов долларов во внутреннем прокате США. Анонсированный всего несколько месяцев назад фильм "Taylor Swift: The Eras Tour", который рассказывает о первом этапе продолжающегося одноименного стадионного тура Свифт, заработал в США от 94 до 97 миллионов долларов за первые выходные. Об этом сообщает издание Huff Post.

В день премьеры в кинотеатрах The Eras Tour заработал примерно 39 миллионов долларов. Если окончательный результат окажется выше текущей оценки, фильм может стать фильмом с самым кассовым фильмом за первые выходные в октябре, обогнав "Джокера", вышедшего на экраны в 2019 году.

Свифт обогнала и рекорд Джастина Бибера, чей фильм-концерт 2011 года "Джастин Бибер: Никогда не говори никогда" заработал в общей сложности 73 миллиона долларов на внутреннем прокате. Если принять во внимание зарубежные кассовые сборы, "Никогда не говори никогда"" собрал чуть более 99 миллионов долларов, и фильм Тейлор Свифт скорее всего легко превзойдет эту цифру.

Предварительная продажа билетов за несколько недель до официальной премьеры фильма составила 100 миллионов долларов, что автоматически сделало его самым кассовым концертным фильмом еще до того, как зрители впервые увидели его в кинотеатрах.

Когда Свифт анонсировала, что премьера фильма состоится 13 октября, многие студии перенесли даты выхода своих новинок, чтобы приспособиться к релизу. В их число входят "Изгоняющий дьявола: Верующий" от Universal Pictures, "Обыкновенные ангелы" от Lionsgate и "Что происходит позже" от Bleeker Street. Ранее все эти премьеры также были назначены на эту даты.

Трейлер фильма "Тейлор Свифт: Тур Eras"

Напомним, Фанаты Тейлор Свифт устроили хаос на свадьбе Маргарет Куэлли. Свадьба актрисы на которую съехались ее знаменитые друзья, стала одним из главных светских мероприятий этого лета.