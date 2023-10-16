Тейлор Свифт официально подтвердила новые отношения (фото)

Звезда сцены и футболист Трэвис Келси сходили на свидание в Нью-Йорке.

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33-летнюю американскую певицу Тейлор Свифт заметили на свидании с новым бойфрендом, футболистом Трэвисом Келси, 34. Об этом пишет Page Six.

Звездная пара во время дождливой погоды сходила на ужин в Nobu в Нью-Йорке, держась за руки. Таким образом они официально подтвердили слухи о своем романе.

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Певица была одета в черную кожаную мини-юбку, топ и полупрозрачную кофточку. Она добавила к образу красную сумочку на плечо. На ногах Тейлор Свифт были черные ботинки. А свои светлые волосы артистка собрала в прическу.

Тем временем спутник звезды сцены был одет в светлый костюм с черной футболкой.

Тейлор Свифт и Трэвис Келси Фото: Getty Images

Келси и Свифт вместе сходили на восточное побережье через два дня после его футбольного матча против "Денвер Бронкос".

У звезды НФЛ было несколько выходных из-за ранней игры, и ожидалось, что он и Свифт проведут время вместе в эти выходные.

Тейлор Свифт и Трэвис Келси Фото: Getty Images

Инсайдер рассказал ранее, что Келси, который пострадал во время игры 8 октября, которую Свифт пропустила, считает, что певица является его ключом к успеху.

"Он шутит, что она — его талисман", — сказал источник.

Весной 2023 года звезда сцены разошлась с актером Джо Элвином после шести лет отношений. Впоследствии она начала встречаться с певцом Мэтти Хили, однако через несколько месяцев также закончила этот роман.

Напомним, Тейлор Свифт продемонстрировала платье за 12 тысяч долларов.

Также Фокус писал о том, что фанаты Тейлор Свифт устроили хаос на свадьбе дочери Энди Макдауэлл.