Американская певица и актриса Барбра Стрейзанд рассказала о своей личной жизни в мемуарах

Барбра Стрейзанд поделилась подробностями своей легендарной жизни в мемуарах на девятьсот девяносто две страницы.

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Звезда, которая известна своей многогранной карьерой в области музыки и кино, откровенно рассказала о своих романах с другими знаменитостями, включая Марлона Брандо и бывшего премьер-министра Канады Пьера Трюдо. Об этом пишет издание People.

Обложка мемуаров Барбры Стрейзанд

В мемуарах также раскрывается подробная история ее 25-летней любви с актером Джеймсом Бролином, которая пережила испытание временем. Благодаря своей характерной откровенности и честности, Стрейзанд открывает поклонникам новые сведения о своей жизни, которая была полна успеха, славы и личных трудностей.

Барбра Стрейзанд и Джеймс Бролин Фото: GettyImages

"Несколько человек уже говорили мне, что мне стоит сделать пластику носа и вставить коронки на зубы. Я подумала: "Разве моего таланта недостаточно? Пластика носа — это больно и дорого. К тому же как я могла довериться кому-то, кто сделает именно то, что я хочу и не более? Мне нравилась горбинка на моем носу, но не стоит ли мне рассмотреть возможность небольшой коррекции. Просто слегка выпрямить его, просто выпрямить его внизу и немного убрать кончик? Иногда мне казалось, что о моем носе пишут больше, чем обо мне. Этот нос — святыня. Лицо, которое он разделяет, длинное и печальное", — написала Барбара в мемуарах.

Стрейзанд глубоко погружается в свое прошлое, подробно описывая все — от детства в Бруклине, которое она провела, стремясь угодить матери, до ее большого бродвейского прорыва и отмеченных наградами ролей в таких фильмах, как "Смешная девушка", "Рождение звезды" и "Какими мы были".

Напомним, что Марлон Брандо сделал непристойное предложение Барбри Стрейзанд, но они остались друзьями.