Анатолий Анатолич объяснил, почему провел ивент на русском (видео)

Мероприятие организовали в США в рамках Big Money Forum.

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39-летний украинский ведущий Анатолий Анатолич ответил, почему провел мероприятие за границей на русском языке. Комментарием шоумена делится издание МУЗВАР.

Сообщается, что это был ивент в рамках Big Money Forum в США. По словам уроженца Кривого Рога, событие было полностью благотворительным, а все собранные деньги пошли на нужды фандрайзинговой платформы UNITED24, которую основали в мае 2022 года для помощи Украине во время большой войны.

Вместе с Анатоличем на сцене появился украинский актер и шоумен Виктор Гевко, известный игрой в сериале "Однажды под Полтавой" и различных развлекательных шоу.

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Анатолий Анатолич рассказал, что вел мероприятие на украинском и английском. Однако по просьбе организаторов он дублировал все на русском, поскольку среди гостей были казахи, молдаване, белорусы, латыши и эстонцы и даже, возможно, русские, которые сейчас американцы.

"Каждому из гостей в начале ивента было озвучено, что билет — это уже автоматический донат на дроны для уничтожения российского оккупанта — и я это озвучивал не для украинцев на русском языке, в частности. Если вы здесь "включаете режим Фарион", то вам не ко мне", — ответил украинский шоумен.

Напомним, боксер Александр Усик посвятил Ирине Фарион стихотворение.

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