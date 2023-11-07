Меган Фокс рассказала о выкидыше на 10-й неделе беременности

Об этом актриса сообщила в своем сборнике поэзии "Pretty Boys Are Poisonous".

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37-летняя актриса сериала "Тело Дженнифер" описывает выкидыш в двух стихах, которые вошли в сборник "Pretty Boys Are Poisonous", уже вышедший в свет. Меган Фокс пишет об УЗИ девочки на сроке 10 недель и один день. Об этом сообщает издание People.

"Я хочу держать тебя за руку, слышать твой смех, но сейчас я должен сказать: "Прощай". Я заплачу любую цену. Скажи мне, пожалуйста, какой выкуп за ее душу?" — пишет Фокс в стихотворении.

Сборник поэзии "Pretty Boys Are Poisonous" Меган Фокс

В мае 2022 года жених Меган Фокс, музыкант Келли, у которого настоящее имя Колсон Бейкер, выступил на церемонии Billboard Music Awards и исполнил песню "Twin Flame", которую посвятил нерожденному ребенку.

Пара познакомилась в марте 2020 года во время съемок криминального триллера через месяц после развода актрисы с отцом ее сыновей Остином Брайаном Грином. Знаменитости начали проводить время вместе, участвуя в долгих телефонных чатах, которые, по словам музыканта, казались пятью минутами. Звездная пара обручилась в начале 2022 года. Несмотря на много слухов о разрыве, они все еще демонстрируют поддержку друг друга на публике.

В своей книге Меган подчеркивает важные вопросы насилия и токсичных отношений. В своем предыдущем заявлении она сказала, что написание сборника было ее "попыткой вырезать болезнь, которая укоренилась во мне из-за моего молчания".

Напомним, что Меган Фокс поддержала жениха на его концерте.