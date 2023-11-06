Меган Фокс поддержала жениха на его концерте (фото)

Звезда экрана прилетела в Бразилию в новом амплуа.

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37-летняя американская актриса Меган Фокс посетила концерт своего жениха Machine Gun Kelly, 33, в блейзере. Об этом пишет Just Jared.

Звезда фильма "Тело Дженнифер" появилась на публике в темно-коричневом блейзере и черном топе под ним. Она поддержала возлюбленного во время его выступления в Сан-Паулу, Бразилия.

Актриса наблюдала за Колсоном Бейкером (настоящее имя и фамилия певца) во время его выступления на GP WEEK в Allianz Parque. Она также продемонстрировала новую прическу — ярко-рыжее каре. Судя по всему, это был парик.

На ногах Меган Фокс были полупрозрачные туфли на каблуках. Она надела черные очки.

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Меган Фокс

MGK также устроил модный показ на сцене. Он вышел в детском розовом наряде, украшенном яркими молниями.

Гитара музыканта подходила к его наряду, и он играл на ней, когда вокруг на сцене вспыхнуло пламя.

Меган Фокс и Колсон Бейкер Фото: Instagram meganfox

Звездная пара обручилась в начале 2022 года. Несмотря на много слухов о разрыве, они все еще демонстрируют поддержку друг друга на публике.

Напомним, Меган Фокс планирует выпустить книгу о своем опыте взаимодействия с мужчинами.

Также Фокус писал об образах Меган Фокс и Колсона Бейкера на Хэллоуин-2023.