Бантики и алое платье: Ники Хилтон показала модный вечерний образ
Ники Хилтон присоединилась к прочим иконам стиля на церемонии вручения наград CFDA Fashion Awards 2023.
Светская львица Ники Ротшильд-Хилтон продемонстрировала свой многолетний опыт в области стиля на церемонии вручения премии CFDA Fashion Awards 2023. 40-летняя сестра Пэрис Хилтон продемонстрировала роскошный образ, не забыв про главный тренд этого сезона – бант. Об этом пишет Daily Mail.Важно
Ники прикрепила к своему платью брошь в виде сверкающего банта, украсила бантом прическу и даже ее сумочка, усыпанная стразами, была в форме этого модного аксессуара.
Ники была лишь одной из многих звезд, присутствовавших на мероприятии, состоявшемся в Американском музее естественной истории.
Премия CFDA Awards — это ежегодная премия, которая чествует самые яркие таланты американской индустрии моды. Ведущей мероприятия долгое время была 58-летняя звезда сериала "Секс в большом городе" Сара Джессика Паркер.
Однако в этом году ее заменила Энн Хэтэуэй.
Ранее Ники Хилтон рассказала, что ее дочери, шестилетняя Лили-Грейс и пятилетняя Теодора, а также годовалый сын уже познакомились с кузеном, сыном Пэрис и отлично проводят вместе время.
"Мои дети играют с ее малышом каждый день после школы. Они не часто бывают в Нью-Йорке, поэтому весело собирать всех кузенов вместе", — сказала она.
Ники Хилтон делит детей со своим мужем Джеймсом Ротшильдом, внуком третьего барона Ротшильда.
Пара поженилась в 2015 году во время церемонии, состоявшейся в Оранжерее Кенсингтонского дворца.
В 2016 году у них родилась дочь Лили-Грейс, а в 2017 году — их второй ребенок, дочь Теодора.
В июле этого года Ники родила сына, имя которого пока не разглашается публике.
Хилтон рассказала о своих детях во время интервью Yahoo! Life и заявила, что она очень рада тому, что ее дочери станут доверенными лицами друг друга.
"Мне нравятся сестринские узы — они нерушимы, и у тебя есть лучший друг на всю жизнь. И мне нравится видеть, как мои девочки заботятся друг о друге и играют друг с другом", — сказала она.
Она призналась, что ее чувство стиля изменилось после того, как она создала семью.
"То, что я стала матерью определенно повлияло на то, как я одеваюсь. Я за простоту без суеты", — заявила она.
Напомним, главными звездами CFDA Fashion Awards 2023 стали Серена Уильямс, получившая приз, как икона стиля и ее подруга Ким Кардашьян, которая и вручила ей награду. А Деми Мур блистала на красной дорожке в потрясающем платье с пайетками.