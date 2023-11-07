Деми Мур продемонстрировала фигуру в платье с пайетками (фото)

Знаменитость посетила CFDA Fashion Awards в Нью-Йорке.

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60-летняя американская актриса и модель Деми Мур продемонстрировала фигуру в блестящем платье с пайетками. Об этом пишет Daily Mail.

Бывшая жена Брюса Уиллиса, 68, появилась на CFDA Fashion Awards в Нью-Йорке в понедельник, 6 ноября 2023 года.

Знаменитость выбрала для появления серебристое платье CAROLINA HERRERA без бретелек, покрытое массивными пайетками. Мать троих детей обнажила свое декольте в фигурном наряде, который она сочетала с черными туфлями с открытым носом. Звезда экрана блеснула глянцевым красным педикюром.

Позируя на красной дорожке модного мероприятия, Деми Мур носила маленький черный клатч. Она также распустила свои длинные черные волосы.

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Деми Мур Фото: Getty Images

Многодетная мама была с мягким и естественным макияжем. Ее щеки были присыпаны нежно-розовыми румянами, а брови были аккуратно сформированы тонкой дугой.

Мур, которая ранее была замужем за Брюсом Уиллисом и Эштоном Катчером, также в какой-то момент накинула черный атласный блейзер.

Деми Мур Фото: Getty Images

Деми носила блестящие серебряные кольца и красный браслет на своих руках, наслаждаясь вечерним событием в Нью-Йорке.

"Деми Мур посетила #CFDAAwards с креативным директором Уэсом Гордоном, надев серебряное платье миди на бретелях с черным пиджаком из коллекции Spring Summer 2024; дополнив клатчем CH Carolina", — комментируют представители бренда появление актрисы в их платье.

Уэс Гордон и Деми Мур

Напомним, Деми Мур показала, в каком состоянии сейчас больной Брюс Уиллис.

Также Фокус писал о роскошной фигуре 60-летней Деми Мур в бикини.