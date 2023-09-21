Деми Мур в роскошном коралловом ансамбле посетила показ Fendi (фото)

Знаменитость присоединилась к звездным гостям Недели моды в Милане.

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60-летняя американская актриса и модель Деми Мур появилась на показе Fendi в рамках Миланской недели моды. Кадрами fashion-события звезда делится в своем Instagram.

Бывшая жена Брюса Уиллиса надела ребристый коралловый комплект от Fendi — приталенную юбку миди и топ с высоким декольте.

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Деми Мур с двумя дочерьми сходила на день рождения Кейт Бекинсейл (фото)

"Сегодня вечером @fendi с моей замечательной подругой Эмбер Валеттой. Так горжусь тобой @mrkimjones!!!" — отметила Мур, обратившись к креативному директору Fendi Киму Джонсу.

Деми Мур Фото: Getty Images

Чтобы завершить ансамбль, созданный Брэдом Горецки, Мур использовала сине-серое пальто в пол, черные туфли на каблуках с золотыми деталями и черную сумочку в тон.

Она добавила темные очки, золотой браслет-манжет и длинные изысканные серьги-капли. Актриса была частью звездного состава в первом ряду шоу Fendi.

Деми Мур и Эмбер Валетта

К ней присоединились модели Кейт Мосс, Наоми Кэмпбелл, Линда Евангелиста и Эмбер Валетта, а также коллеги-актрисы Кристина Ричи, Гвендолин Кристи, Наоми Уоттс, Кара Делевинь и Сьюки Уотерхаус.

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"@demimoore выглядит потрясающе в @fendi SS24 от @mrkimjones 🧡💙 Прекрасное шоу! Полный образ от Fendi", — отметил стилист Брэд Горецки.

Деми Мур

Напомним, Деми Мур поздравила старшую дочь Румер с днем рождения архивными кадрами.

Также Фокус писал о греческом отдыхе Деми Мур на яхте летом 2023 года.