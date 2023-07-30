Деми Мур с двумя дочерьми сходила на день рождения Кейт Бекинсейл (фото)

Голливудскую актрису сфотографировали папарацци в компании двух ее дочерей Скаут и Талулы.

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60-летняя американская актриса Деми Мур на вечеринку по случаю 50-летия Кейт Бекинсейл приехала со своими дочерьми Скаут и Таллулой Уиллис. Праздник состоялся в клубе Limitless в Лос-Анджелесе. Об этом пишет FN.

По этому случаю мать троих детей выглядела элегантно в белой вязаной майке и макси-юбке в тон, а на плечи накинула соответствующий кардиган. Актриса, обладательница "Золотого глобуса", дополнила свой образ маленькой белой кожаной сумочкой Fendi Peekaboo, а также двумя изящными золотыми ожерельями и ниткой белых бусин, обернутых вокруг ее Apple Watch с белым ремешком. Что касается обуви, бывшая жена Брюса Уиллиса удобно надела кроссовки Chloé, чтобы завершить свой образ.

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Между тем, Скаут гармонировала с образом своей звездной мамы в белом топе с вырезами, синих джинсах и голубых туфлях на каблуках от Mary Jane. Таллула надела украшенное красное болеро, сочетающееся с красным бандо и брюками, дополнив аутфит металлическими розовыми туфлями на массивном каблуке.

Ранее Фокус писал, как актриса Кейт Бекинсейл отметила 50-летие.