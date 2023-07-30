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Стиль життя

Демі Мур із двома доньками сходила на день народження Кейт Бекінсейл (фото)

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Фото: demimoore/instagram | Демі Мур взяла двох доньок на вечірку

Голлівудську акторку сфотографували папараці в компанії двох її дочок Скаут і Талули.

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60-річна американська актриса Демі Мур на вечірку з нагоди 50-річчя Кейт Бекінсейл приїхала зі своїми доньками Скаут і Таллулою Вілліс. Свято відбулося в клубі Limitless у Лос-Анджелесі. Про це пише FN.

З цієї нагоди мати трьох дітей мала елегантний вигляд у білій в'язаній майці та максіспідниці в тон, а на плечі накинула відповідний кардиган. Акторка, володарка "Золотого глобуса", доповнила свій образ маленькою білою шкіряною сумочкою Fendi Peekaboo, а також двома витонченими золотими намистами і ниткою білих намистин, обгорнутих навколо її Apple Watch з білим ремінцем. Що стосується взуття, колишня дружина Брюса Вілліса зручно взула кросівки Chloé, щоб завершити свій образ.

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Тим часом Скаут гармоніювала з образом своєї зіркової мами в білому топі з вирізами, синіх джинсах і блакитних туфлях на підборах від Mary Jane. Таллула одягла прикрашене червоне болеро, що поєднується з червоним бандо і штанами, доповнивши аутфіт металевими рожевими туфлями на масивних підборах.

Раніше Фокус писав, як актриса Кейт Бекінсейл відзначила 50-річчя.