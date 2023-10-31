60-летняя Деми Мур показала роскошную фигуру в бикини (фото)

Знаменитость отправилась в путешествие по Гранд-Каньону со своими друзьями.

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Американская актриса Деми Мур продолжает демонстрировать своим подписчикам в соцсетях, что 60 лет – это не старость и не закат жизни. Она не только проводит время активно и с пользой, но и демонстрирует фигуру, которой могут похвастаться не все 30-летние. На своей странице в Instagram знаменитость опубликовала фотоотчет из путешествия по Гранд-Каньону и реке Колорадо в компании друзей, где, среди прочего, продемонстрировала и свою подтянутую и стройную фигуру.

На одном из снимков она позирует у водопада в черном бикини. Деми стоит под падающей водой в устье Дир-Крик, подняв руки вверх и показывает свою неувядающую красоту.

"Еще в сентябре у меня была возможность путешествовать по Гранд-Каньону на реке Колорадо вместе со многими прекрасными душами. Мы смеялись, плакали и создали связи на всю жизнь, которые я навсегда буду хранить в своем сердце. Я никогда по-настоящему не смогу описать, как это недавнее погружение в природу повлияло на меня. Стоя на берегу реки Колорадо, наслаждаясь ее великолепием и красотой, я вспомнила о насущной необходимости сохранить и защитить этот жизненно важный путь жизни. Спасибо, Тилли (Тилли Уолтон – отмеченная наградами защитница рек, – прим. ред), за то, что собрала нас всех вместе и показала, что мы можем защищать природу. Давайте станем теми переменами, которые мы хотим видеть!" – подписала она кадры.

С ней вместе путешествовали коллеги-актрисы Эмили Осмент, Алекс Корнелл дю У, Ривер Морган, Каролина Видалес, Андезу Орионзи, Тияна Блэкигл и Эмма Роббинс.

Деми давно выступает за сохранение окружающей среды. В 2021 году Мур сказала, что, по ее мнению, "каждый ответ кроется в природе".

"Я ценю эту великолепную планету и дар природы. Красота этого простого тюльпана в том, что он знает, что это такое, и верит, что даже когда это было семя, это был тюльпан и всегда будет тюльпаном, независимо от того, цветет он или нет. То, что происходит снаружи, не имеет значения", – подчеркнула она.

На протяжении многих лет актриса также очень открыто говорила о своей сыроедческой веганской диете, которая обычно состоит из органических фруктов, овощей, соков, смузи и супов.

Ранее Фокус писал, что Деми Мур показала, кто входит в ее близкое голливудское окружение.