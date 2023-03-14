Деми Мур показала, кто входит в ее близкое голливудское окружение (фото)

Кинозвезда поделилась фото со своими близкими людьми из "голливудской тусовки".

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60-летняя американская актриса Деми Мур опубликовала фотографию в своем Instagram-аккаунте с вечеринки в своем особняке в Лос-Анджелесе по случаю вручения премии "Оскар-2023". На снимках рядом со звездой были и другие знаменитости.

Одной из гостей была 24-летняя дочь Майкла Джексона, певица Пэрис Джексон. Также присутствовала 39-летняя актриса Джейми Александр, которая наиболее известна своим телешоу Blindspot.

И третьей гостьей стала 50-летняя Аманда де Каденет, английский фотограф, писатель и медийная личность из Лос-Анджелеса, наиболее известная своим фильмом "Четыре комнаты".

Все они поздравляли подругу Джейми Ли Кертис, получившую "Оскар" за роль в фильме "Все везде и сразу".

В пятницу Деми Мур видели с другой подругой, 58-летней актрисой Сандрой Буллок, которая не так часто участвует в мероприятиях — ее последнее появление на красной дорожке было в марте 2022 года для фильма "Затерянный город".

Сандра и Деми позировали на звездной вечеринке CAA перед вручением "Оскара" в отеле Sunset Tower в Западном Голливуде. Их видели с агентом CAA Кевином Хуваном, представителем Дженнифер Лопес.

Сандра Буллок, Деми Мур и Кевин Хуван Фото: Getty Images

Также Фокус писал, что Деми Мур посетила показ Versace с беременной дочерью.