Сандра Баллок впервые за год вышла в свет: где и почему пропадала звезда

На вечерике Сандра была в компании Деми Мур.

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58-летняя американская актриса Сандра Баллок почти год не появлялась на публике, а последний раз выходила на ковровую дорожку в марте прошлого года на премьерных показах фильма "Затерянный город". Тем не менее звезда эффектно вернулась, посетив вечеринку перед "Оскаром-2023", пишут западные СМИ.

В отеле Sunset Tower в Западном Голливуде Сандра щеголяла в полупрозрачной блузке с внушительным декольте, и черным низом. Волосы она оставила распушенными, а макияж на ее лице был практически незаметен. В качестве украшений звезда выбрала несколько цепочек и колье на шею.

Сандра Баллок, Деми Мур и Кевин Хуван Фото: Getty Images

На вечеринке CAA Pre-Oscar Баллок была замечена в компании не менее эффектной Деми Мур, и актера Брендана Фрейзера, который в этом году стал победителем в номинации "Лучший актер".

Сейчас актриса все свое свободное время предпочитает проводить с детьми Луи и Лейлой, а также с бойфрендом Брайаном Рэндаллом. Однако это не значит, что у нее нет творческих планов. Недавно появилась информация, что она снова сотрудничать с Брэдом Питтом.

Актеры вместе снимались в картинах "Затерянный город" и "Скоростной поезд". В этом году они планируют сняться в фильме, где будут играть придирчивых продавцов QVC, которые спорят в прямом эфире на фоне их развода. QVC (расшифровывается как "Quality, Value, Convenience") – это американская кабельная, спутниковая и эфирная телевизионная сеть, а также мультинациональная корпорация, специализирующаяся на телевизионной торговле

По словам Брэда Питта, он рад новому предстоящему сотрудничеству, назвав Сандру "своей давней и надежной подругой, которая всегда готова помочь".

Ранее Фокус писал, что Сандра Баллок рассказала о том, как воспитывает своих приемных детей. Луи она усыновила, когда ему было три месяца, а Лайлу она взяла из приюта в Луизиане, когда девочке было три года. На момент усыновления Луи актриса была замужем за телеведущим Джесси Джеймсом.