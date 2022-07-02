Фокус знакомит читателей с июльской пятеркой блокбастеров в разных жанрах: приключения, триллер, комедия, супергеройский фильм. Наслаждайтесь!

На экранах Украины в июле вы увидите Антонио Бандераса в роли наставника киллерши, узнаете в премьерном мультфильме о шкодливом детстве "гадкого" изобретателя миньнов Грю, посмеетесь на четвертом продолжении национального кинохита "Сумасшедшая свадьба", вместе с Сандрой Баллок отыщете в джунглях древний город и вместе с Натали Портман примете Молот Тора, а также… обязанности Бога-громовержца.

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Банши / Code Name Banshee

США, 2022, боевик, триллер

Премьера: 7 июля

Тема: у киллеров хватает скелетов в шкафу

Ожидаемый рейтинг kino-teatr.ua: 3.5 / 10

В ролях: Антонио Бандерас, Джейми Кинг, Томми Флэнаган

Отметим, что Банши в ирландском фольклоре и у жителей горной Шотландии – это особая разновидность фей, предвещающих смерть. Неспроста у главной героини фильма позывной Банши – она известна в мире профессиональных киллеров. Под этим позывным работает Делайла — бывший агент ЦРУ, которая после смерти отца выбрала тропу наемника. При выполнении новой задачи она понимает, что заказчик – тоже наемник. И когда-то он пытался убить ее бывшего куратора Калеба. Делайла выясняет, что Калеб до сих пор жив: учитель и ученица объединяют усилия, чтобы выяснить правду и отомстить.

[ + – ] Трейлер фильма "Банши"

Миньоны: Становление Злодея / Minions: The Rise of Gru

США, 2022, анимация, комедия, приключения

Премьера: 7 июля

Ожидаемый рейтинг kino-teatr.ua: 8.3 / 10

Премьерный мультфильм является как приквелом франшизы "Гадкий я", так и продолжением фильма "Миньоны", а также пятым полнометражным фильмом об обаятельном злодее Грю. Напомним, что все серии были исключительно успешны и нашли отклик как у детской, так и взрослой аудитории. Бюджет нового мульта, кстати, совсем не детский — $85 млн.

Действие происходит после событий первого фильма, в 1970-х годах. Двенадцатилетний Грю является поклонником преступной организации "Злобная шестерка" и пытается стать достаточно злым, чтобы вступить в их ряды.

Неожиданно "Злобная шестерка" свергает своего лидера Уайлда Наклза, и Грю приходит на собеседование с целью стать новым членом команды. Но злодеи отказываются принимать мальчика в свои ряды. Грю в отместку похищает у них ценный амулет и оказывается в смертельной опасности. В бегах Грю и миньоны обретут неожиданного союзника в лице уволенного Уайлда Наклза. Тогда Грю сообразит, что даже злодеи нуждаются в дружбе.

[ + – ] Трейлер анимационного фильма "Миньоны. Становление Злодея"

Скажені сусіди. Нові історії

2022, Украина, комедия, эксцентрика

Премьера: 7 июля

Тема: покой нам только снится, особенно с такими соседями

Ожидаемый рейтинг kino-teatr.ua: 9 / 10

В ролях: Назар Заднепровский, Леся Самаева, Джимми Воха-Воха, Юрий Горбунов

Фильм – с теми же героями, которые нам знакомы по трем "Сумасшедшим свадьбам", а это – национальные кинохиты.

В семье Середюков наконец настал мир: ряд шумных свадеб позади и надоедливый сосед Тарас исчез с горизонта. Василий и Галина теперь могут больше времени уделить друг другу.

Гармонию внезапно нарушает соседка Оксана, которая привезла с курорта нового мужчину. Им, по несчастливой случайности, оказался бывший одноклассник Середюка, который доставал Васю с детства. Готовьтесь: стартует новое противостояние.

Режиссером картины выступил Олег Борщевский, снявший первый украинский кинохит, окупившийся в прокате в пять раз – комедию "DZIDZIO Контрабас" (2017). Надеемся, ему снова повезет!

[ + – ] Трейлер фильма "Скажені сусіди. Нові історії"

Затерянный город / The Lost City

США, 2022, приключения, экшн, комедия

Премьера: 14 июля

Тема: кто есть кто в мире, где книга становится явью

Ожидаемый рейтинг kino-teatr.ua: 8.2 / 10

В ролях: Сандра Баллок, Чаннинг Татум, Дэниэл Редклифф, Брэд Питт

Затворница Лоретта пишет популярные любовно-приключенческие романы. События в них непременно разворачиваются в экзотических местах, а главный герой — красавец-мужчина и мечта читательниц, которого воплощает для книжной обложки модель – Алан.

Во время турне-презентации нового бестселлера Лоретту похищает эксцентричный миллиардер, уверенный, что она сможет привести его к сокровищам древнего затерянного города из ее последней книги. Алан решает доказать, что может быть героем и в реальной жизни, а не только на обложке, и отправляется на выручку даме.

Короче, если слышали о бешенной популярности фильма "Роман с камнем" (1984) с Майклом Дугласом и Кэтлин Тернер, а лучше видели его, то это кино – для вас.

[ + – ] Трейлер фильма "Затерянный мир"

Тор: Любовь и Гром / Thor: Love and Thunder

США, 2022, супергеройский фильм

Премьера: 21 июля

Тема: мужские обязанности легли на женские плечи

Ожидаемый рейтинг kino-teatr.ua: 8.5 / 10

В ролях: Крис Хемсворт, Натали Портман, Тесса Томпсон, Кристиан Бэйл, Расселл Кроу

В новой ленте от Marvel Бог грома, никого не спросив, уходит на поиски внутреннего покоя. Однако галактический убийца Горр, известный как Убийца богов, стремится уничтожить всех небожителей и прерывает уход Тора на пенсию. Бог грома обращается за помощью к королеве Валькирии, Коргу и своей бывшей девушке Джейн Фостер. Последняя, к удивлению Тора, теперь владеет его магическим молотом Мйолниром так же, как и Могучий Тор.

Вся компания отправляется в путешествие, чтобы раскрыть тайну мести Убийцы богов и остановить галактического гада. Джейн Фостер волей-неволей берет на себя обязанности Бога-громовержца. У богов, как и у людей – все сложно.

[ + – ] Трейлер фильма "Тор: Любовь и Гром"

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