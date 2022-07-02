Фокус знайомить читачів із липневою п'ятіркою блокбастерів у різних жанрах: пригоди, трилер, комедія, супергеройський фільм. Насолоджуйтесь!

На екранах України в липні ви побачите Антоніо Бандераса в ролі наставника кілерки, дізнаєтеся у прем'єрному мультфільмі про шкідливе дитинство "гидкого" винахідника міньйонів Грю, посмієтеся на четвертому продовженні національного кінохіта "Скажене весілля", разом із Сандрою Баллок відшукаєте в джунглях давнє місто та разом із Наталі Портман приймете Молот Тора, а також… обов'язки Бога-громовержця.

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Банші / Code Name Banshee

США, 2022, бойовик, трилер

Прем'єра: 7 липня

Тема: у кілерів вистачає скелетів у шафі

Очікуваний рейтинг kino-teatr.ua: 3.5/10

У ролях: Антоніо Бандерас, Джеймі Кінг, Томмі Фленаган

Зазначимо, що Банші в ірландському фольклорі й у жителів гірської Шотландії — це особливий різновид фей, які передвіщають смерть. Недарма у головної героїні фільму позивний Банші — вона відома у світі професійних кілерів. Під цим позивним працює Делайла — колишня агентка ЦРУ, яка після смерті батька обрала стежку найманця. Під час виконання нового завдання вона розуміє, що замовник теж найманець. І колись він намагався вбити її колишнього куратора Калеба. Делайла з'ясовує, що Калеб досі живий: вчитель та учениця поєднують зусилля, щоб з'ясувати правду і помститися.

[ + – ] Трейлер фільму "Банші"

Міньйони: Становлення Злодія / Minions: The Rise of Gru

США, 2022, анімація, комедія, пригоди

Прем'єра: 7 липня

Очікуваний рейтинг kino-teatr.ua: 8.3/10

Прем'єрний мультфільм є як приквелом франшизи "Гидкий я", так і продовженням фільму "Міньйони", а також п'ятим повнометражним фільмом про чарівного злодія Грю. Нагадаємо, що всі серії були винятково успішними і знайшли відгук як у дитячої, так і дорослої аудиторії. Бюджет нового мультфільму, до речі, зовсім не дитячий — $85 млн.

Дія відбувається після подій першого фільму, у 1970-х роках. Дванадцятирічний Грю є шанувальником злочинної організації "Злісна шістка" і намагається стати досить злим, щоб вступити до їхніх лав.

Несподівано "Злісна шістка" скидає свого лідера Вайлда Наклза, і Грю приходить на співбесіду з метою стати новим членом команди. Але лиходії відмовляються приймати хлопчика до своїх лав. Грю в помсту викрадає у них цінний амулет та опиняється у смертельній небезпеці. У бігах Грю та міньйони знайдуть несподіваного союзника в особі звільненого Вайлда Наклза. Тоді Грю зрозуміє, що навіть лиходії потребують дружби.

[ + – ] Трейлер анімаційного фільму "Міньйони. Становлення Лиходія"

Скажені сусіди. Нові історії

2022, Україна, комедія, ексцентрика

Прем'єра: 7 липня

Тема: спокій нам тільки сниться, особливо з такими сусідами

Очікуваний рейтинг kino-teatr.ua: 9/10

У ролях: Назар Задніпровський, Леся Самаєва, Джиммі Воха-Воха, Юрій Горбунов

Фільм — з тими ж героями, які нам знайомі за трьома "Скаженими весіллями", а це — національні кінохіти.

У родині Середюків нарешті настав мир: низка галасливих весіль позаду й набридливий сусід Тарас зник із горизонту. Василь та Галина тепер можуть більше часу приділити один одному.

Гармонію раптово порушує сусідка Оксана, яка привезла з курорту нового чоловіка. Ним, за нещасливим випадком, виявився колишній однокласник Середюка, який діставав Васю з дитинства. Готуйтесь: стартує нове протистояння.

Режисером картини став Олег Борщевський, який зняв перший український кінохіт, що окупився в прокаті в п'ять разів — комедію "DZIDZIO Контрабас" (2017). Сподіваємось, йому знову пощастить!

[ + – ] Трейлери фільму "Скажені сусіди. Нові історії"

Загублене місто / The Lost City

США, 2022, пригоди, екшн, комедія

Прем'єра: 14 липня

Тема: хто є хто у світі, де книга стає дійсністю

Очікуваний рейтинг kino-teatr.ua: 8.2/10

У ролях: Сандра Баллок, Ченнінг Тейтум, Деніел Редкліфф, Бред Пітт

Затворниця Лоретта пише популярні любовно-пригодницькі романи. Події в них неодмінно розгортаються в екзотичних місцях, а головний герой — красень-чоловік і мрія читачок, якого втілює для книжкової обкладинки модель — Алан.

Під час турне-презентації нового бестселера Лоретту викрадає ексцентричний мільярдер, упевнений, що вона зможе привести його до скарбів стародавнього загубленого міста з її останньої книги. Алан вирішує довести, що може бути героєм і в реальному житті, а не тільки на обкладинці, та вирушає на допомогу жінці.

Словом, якщо чули про шалену популярність фільму "Роман із каменем" (1984) із Майклом Дугласом та Кетлін Тернер, а краще бачили його, то це кіно — для вас.

[ + – ] Трейлери фільму "Загублений світ"

Тор: Любов і Грім / Thor: Love and Thunder

США, 2022, супергеройський фільм

Прем'єра: 21 липня

Тема: чоловічі обов'язки лягли на жіночі плечі

Очікуваний рейтинг kino-teatr.ua: 8.5/10

У ролях: Кріс Гемсворт, Наталі Портман, Тесса Томпсон, Крістіан Бейл, Рассел Кроу

У новій стрічці від Marvel Бог грому, нікого не спитавши, йде на пошуки внутрішнього спокою. Проте галактичний убивця Горр, відомий як Вбивця богів, прагне знищити всіх небожителів і перериває відхід Тора на пенсію. Бог грому звертається за допомогою до королеви Валькірії, Корга та своєї колишньої дівчини Джейн Фостер. Остання, на подив Тора, тепер володіє його магічним молотом Мйолніром так само, як і Могутній Тор.

Уся компанія вирушає в подорож, щоб розкрити таємницю помсти Вбивці богів і зупинити галактичного гада. Джейн Фостер хоч-не-хоч бере на себе обов'язки Бога-громовержця. У богів, як і в людей, — все складно.

[ + – ] Трейлери фільму "Тор: Любов і Грім"

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