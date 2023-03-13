Сандра Буллок вперше за рік побачила світ: де і чому пропадала зірка

На вечірці Сандра була у компанії Демі Мур.

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58-річна американська актриса Сандра Буллок майже рік не з'являлася на публіці, а востаннє виходила на килимову доріжку у березні минулого року на прем'єрних показах фільму "Загублене місто". Проте зірка ефектно повернулася, завітавши на вечірку перед "Оскаром-2023", пишуть західні ЗМІ.

У готелі Sunset Tower у Західному Голлівуді Сандра хизувалась у напівпрозорій блузці з помітним декольте, і чорним низом. Волосся вона залишила розпущеним, а макіяж на її обличчі був практично непомітний. Як прикраси зірка обрала кілька ланцюжків і кольє на шию.

Сандра Буллок, Демі Мур та Кевін Хуван Фото: Getty Images

На вечірці CAA Pre-Oscar Буллок була помічена в компанії не менш ефектною Демі Мур, і актора Брендана Фрейзера, який цього року став переможцем у номінації "Найкращий актор".

Зараз актриса весь свій вільний час вважає за краще проводити з дітьми Луї та Лейлою, а також з бойфрендом Браяном Рендаллом. Однак це не означає, що вона не має творчих планів. Нещодавно з'явилася інформація, що вона знову співпрацюватиме з Бредом Піттом.

Актори разом знімалися у картинах "Загублене місто" та "Швидкісний поїзд". Цього року вони планують знятися у фільмі, де гратимуть прискіпливих продавців QVC, які сперечаються у прямому ефірі на тлі їхнього розлучення. QVC (розшифровується як "Quality, Value, Convenience") – це американська кабельна, супутникова та ефірна телевізійна мережа, а також мультинаціональна корпорація, що спеціалізується на телевізійній торгівлі

За словами Бреда Пітта, він радий новому майбутньому співробітництву, назвавши Сандру "своєю давньою і надійною подругою, яка завжди готова допомогти".

Раніше Фокус писав, що Сандра Буллок розповіла про те, як виховує своїх прийомних дітей. Луї вона всиновила, коли йому було три місяці, а Лайлу взяла з притулку в Луїзіані, коли дівчинці було три роки. На момент усиновлення Луї актриса була одружена з телеведучим Джессі Джеймсом.