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Демі Мур показала, хто входить до її близького голлівудського оточення (фото)

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Фото: Getty Images | Демі Мур

Кінозірка поділилася фото зі своїми близькими людьми з "голлівудської тусовки".

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60-річна американська акторка Демі Мур опублікувала фотографію у своєму Instagram-акаунті з вечірки у своєму маєтку в Лос-Анджелесі з нагоди вручення премії "Оскар-2023". На знімках поряд із зіркою були й інші знаменитості.

Однією з гостей була 24-річна дочка Майкла Джексона, співачка Періс Джексон. Також була присутня 39-річна акторка Джеймі Александр, яка найбільш відома своїм телешоу Blindspot.

І третьою гостею стала 50-річна Аманда де Каденет, англійська фотографка, письменниця та медійна особистість із Лос-Анджелеса, найвідоміша своїм фільмом "Чотири кімнати".

Всі вони вітали подругу Джеймі Лі Кертіс, яка отримала "Оскар" за роль у фільмі "Все завжди і водночас".

У п'ятницю Демі Мур бачили з іншою подругою, 58-річною актрисою Сандрою Буллок, яка не так часто бере участь у заходах — її остання поява на червоній доріжці була в березні 2022 року для фільму "Загублене місто".

Сандра й Демі позували на зірковій вечірці CAA перед врученням "Оскара" в готелі Sunset Tower у Західному Голлівуді. Їх бачили з агентом CAA Кевіном Хуваном, представником Дженніфер Лопес.

Сандра Буллок, Демі Мур і Кевін Хуван Fullscreen
Сандра Буллок, Демі Мур і Кевін Хуван
Фото: Getty Images

Також Фокус писав, що Демі Мур відвідала показ Versace із вагітною дочкою.