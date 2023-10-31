60-річна Демі Мур показала розкішну фігуру в бікіні (фото)

Знаменитість вирушила в подорож Гранд-Каньйоном зі своїми друзями.

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Американська акторка Демі Мур продовжує демонструвати своїм підписникам у соцмережах, що 60 років — це не старість і не захід життя. Вона не тільки проводить час активно і з користю, а й демонструє фігуру, якою можуть похвалитися не всі 30-річні. На своїй сторінці в Instagram знаменитість опублікувала фотозвіт з подорожі Гранд-Каньйоном і річкою Колорадо в компанії друзів, де, серед іншого, продемонструвала і свою підтягнуту та струнку фігуру.

На одному зі знімків вона позує біля водоспаду в чорному бікіні. Демі стоїть під падаючою водою в гирлі Дір-Крік, піднявши руки вгору і показує свою нев'янучу красу.

"Ще у вересні в мене була можливість подорожувати Гранд-Каньйоном на річці Колорадо разом із багатьма прекрасними душами. Ми сміялися, плакали і створили зв'язки на все життя, які я назавжди зберігатиму у своєму серці. Я ніколи по-справжньому не зможу описати, як це недавнє занурення в природу вплинуло на мене. Стоячи на березі річки Колорадо, насолоджуючись її пишністю і красою, я згадала про нагальну необхідність зберегти і захистити цей життєво важливий шлях життя. Спасибі, Тіллі (Тіллі Волтон — відзначена нагородами захисниця річок, — прим. ред), за те, що зібрала нас усіх разом і показала, що ми можемо захищати природу. Давайте станемо тими змінами, які ми хочемо бачити!" — підписала вона кадри.

З нею разом подорожували колеги-актриси Емілі Осмент, Алекс Корнелл дю У, Рівер Морган, Кароліна Відалес, Андезу Оріонзі, Тіяна Блекігл і Емма Роббінс.

Демі давно виступає за збереження довкілля. 2021 року Мур сказала, що, на її думку, "кожна відповідь криється в природі".

"Я ціную цю чудову планету і дар природи. Краса цього простого тюльпана в тому, що він знає, що це таке, і вірить, що навіть коли це було насіння, це був тюльпан і завжди буде тюльпаном, незалежно від того, цвіте він чи ні. Те, що відбувається зовні, не має значення", — наголосила вона.

Протягом багатьох років акторка також дуже відкрито говорила про свою сироїдну веганську дієту, яка зазвичай складається з органічних фруктів, овочів, соків, смузі та супів.

Раніше Фокус писав, що Демі Мур показала, хто входить до її близького голлівудського оточення.