Юрий Ткач рассказал сколько зарабатывает в месяц

Юрий Ткач рассказал на чем зарабатывает 2000 долларов в месяц.

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Украинский комик и актер Юрий Ткач, известный своим участием в известном юмористическом шоу "Квартал 95", решил раскрыть детали своего финансового положения. В подкасте на Youtube известного блогера Александра Волошина "Формула Волошина", Юрий признался, что его доход составляет более 2000 долларов в месяц.

"Квартал 95 — это история, которая держит на плаву. У нас там есть заработная плата, она небольшая. Зарплату начисляют за съемку. Иногда бывают какие-то там корпоративы или частные мероприятия. Плюс "финансовая подушка", которая у меня есть", — отметил Ткач, объясняя источники своего дохода.

Подкаст "Формула Волошина"

В интервью он рассказал, что на различных мероприятиях, которые он сам лично проводит, собираются средства в поддержку Вооруженных Сил Украины. Такие события стали важной частью его благотворительной деятельности, обеспечивая финансовую поддержку для украинских военных.

- "Один корпоратив в месяц если есть, то это круто. И то ты знаешь, это в целом частные мероприятия, на которых тоже собираются деньги на ВСУ. Все сегодня идет на то, чтобы собрать деньги. На день рождения приглашение было одно, но это знакомый человек. А свадьбу не получается проводить согласно графику. ", — поделился комик.

Благотворительное мероприятие, которое проводил Юрий Ткач

Недавно Олег Захаров, которого в начале 2023 года подозревали в сексуальном насилии над девушками, женился в одном из самых дорогих отелей Украины. Ведущим события был Юрий Ткач.

39-летний украинский комик и актер Юрий Ткач отреагировал на скандальную свадьбу под Львовом фигуранта дела о "пьяных вечеринках", ведущим которой он стал накануне.

Звезда украинских шоу и сериалов признался, что узнал о скандальном прошлом жениха только после огласки в сети. Ведущий отметил, что признает ситуацию позорной и что больше такого не повторится, а гонорар за проведенный праздник он передает на нужды украинских военных.

Блогер Александр Волошин, у которого Юрий Ткач был героем подкаста, в конце октября, решил резко обратиться к своей аудитории для поддержки актера. Он рассказал, что ему страшно жить в таком обществе, где за любую ошибку тебя могут "загрызть" свои земляки

Напомним, что жена Виктора Павлика рассказала сколько зарабатывает в месяц.