Юрій Ткач розповів скільки заробляє на місяць

Юрій Ткач розповів на чому заробляє 2000 доларів в місяць.

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Український комік та актор Юрій Ткач, відомий своєю участю у відомому гумористичному шоу "Квартал 95", нарешті вирішив розкрити деталі свого фінансового становища. В подкасті на Youtube відомого блогера Олександра Волошина "Формула Волошина", Юрій зізнався, що його дохід складає понад 2000 доларів на місяць.

"Квартал 95 — це історія, яка тримає на плаву. У нас там є заробітна плата, вона невелика. Зарплату нараховують за зйомку. Іноді бувають якісь там корпоративи або приватні заходи. Плюс "фінансова подушка", яка в мене є", — зазначив Ткач, пояснюючи джерела свого доходу.

Подкаст "Формула Волошина"

В інтерв'ю він розповів, що на різноманітних заходах, які він сам особисто проводить, збираються кошти на підтримку Збройних Сил України. Такі події стали важливою частиною його благодійної діяльності, забезпечуючи фінансову підтримку для українських військових.

- "Один корпоратив в місяць якщо є, то це круто. І то ти знаєш, це загалом приватні заходи, на яких теж збираються гроші на ЗСУ. Все сьогодні йде на те, щоб зібрати гроші. На день народження запрошення було одне, але це знайома людина.А весілля не виходить проводити згідно з графіком. ", — поділився комік.

Благодійний захід, який проводив Юрій Ткач

Нещодавно Олег Захаров, якого на початку 2023 року підозрювали в сексуальному насиллі над дівчатами, одружився в одному з найдорожчих готелів України. Ведучим події став Юрій Ткач.

39-річний український комік і актор Юрій Ткач відреагував на скандальне весілля під Львовом фігуранта справи про "пʼяні вечірки", ведучим якого він став напередодні.

Зірка українських шоу та серіалів зізнався, що дізнався про скандальне минуле нареченого лише після розголосу в мережі. Ведучий наголосив, що визнає ситуацію ганебною та що більше такого не повториться, а гонорар за проведене свято він передає на потреби українських військових.

Блогер Олександр Волошин, у якого Юрій Ткач був героєм подкасту, в кінці жовтня, вирішив різко звернутися до своєї аудиторії для підтримки актора. Він розповів, що йому страшно жити в такому суспільстві, де за будь-яку помилку тебе можуть "загризти" свої земляки

Нагадаємо, що дружина Віктора Павліка розповіла скільки заробляє на місяць.