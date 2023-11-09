Облегчить и успокоить. Топ-10 целебных видов чая, которые можно пить при кашле

В следующий раз, когда вы закашляетесь, выпейте чашку горячего чая, чтобы облегчить симптомы и скорее выздороветь.

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Дни становятся короче, температура начинает падать, а это означает, что сезон простуд, гриппа и кашля возвращается. И хотя во время болезни вам всегда следует обращаться за советом к врачу, существует множество натуральных средств для облегчения раздражающих симптомов кашля. Один из самых простых и удобных способов усмирить кашель — выпить чашку успокаивающего чая. Об этом пишет Real Simple.

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Употребление любого горячего чая может быть полезным при кашле, просто потому, что он увлажняет слизистую, горячий пар помогает открыть носовые и бронхиальные проходы, а теплая жидкость является бальзамом от боли в горле и кашля. Существует огромное количество вариантов, а не только классический черный чай, чай масала или зеленый чай. Для дополнительного терапевтического эффекта именно травяные чаи дают наиболее эффективное облегчение при кашле. Эксперты определили лучшие виды чая от кашля, исходя из их целебных, противовоспалительных свойств и многого другого.

Зеленый чай

Фото: Freepik

Как и корень солодки, зеленый чай также полон биологически активных растительных соединений обладающих противовоспалительными и антибактериальными свойствами, что делает его еще одним отличным выбором чая для лечения кашля и его причин. Исследование 2015 года показало, что, хотя полоскание горла зеленым чаем не устраняло симптомы охриплости голоса, оно уменьшало частоту симптомов кашля у пациентов, перенесших операцию на сердце.

Ромашковый чай

Фото: Freepik

Ромашковый чай часто способствует сну и расслаблению, а также может помочь при кашле. Это связано с особыми свойствами соединений ромашки, которые борются с инфекциями и воспалениями, помогая организму бороться с любой болезнью, вызывающей кашель.

Чай из корня солодки

Корень солодки — очень распространенная трава, которая на протяжении веков часто использовалась в традиционной китайской медицине. Только из этой травы выделено более 30 флавоноидов и растительных соединений. Эти биологически активные соединения оказывают мощное противомикробное и противовирусное действие, что может помочь в лечении основной причины кашля.

Кроме того, солодка обладает "спазмолитическим эффектом, который может быть очень полезен при лечении кашля, поскольку помогает расслабить мышцы дыхательной системы, спазмируемые при кашле", — объясняет травница Рашель Робинетт. Она добавляет, что солодка "с высоким содержанием слизи, скользкого, вязкого вещества, которое помогает увлажнять и успокаивать воспаленные или обезвоженные ткани"

Мятный чай

Фото: Freepik

Мята перечная, один из самых популярных представителей семейства мятных, является еще одним прекрасным видом чая от кашля. Исследования связали мятный чай с борьбой с инфекцией носовых пазух и улучшением симптомов простуды — распространенных заболеваний, которые часто приводят к кашлю.

Чай из корня алтея

"При сухом, раздраженном кашле я рекомендую увлажнять травы, такие как алтей [корень]", — говорит травница Розали де ла Форе. Исследования показали, что корень алтея оказывает терапевтическое действие при кашле, особенно в качестве успокаивающего средства для воспаленных тканей.

Чай с тимьяном

Как распространенная кулинарная трава, тимьян не только вкусен во множестве пикантных блюд, но его также можно добавлять в чай, который облегчит кашель. Фактически, исследование 2021 года показало, что прием тимьяна с плющом значительно снижает тяжесть кашля.

Имбирный чай

Фото: Freepik

Имбирь — еще один доступный ингредиент, который веками использовался для лечения кашля, в том числе в виде чая. Де ла Форе добавляет, что имбирь — это "трава от заложенного и болотного кашля, поскольку он действует как стимулирующее отхаркивающее средство, помогая разжижать слизь и выводить ее из легких".

Чай из бузины

Бузина — частый ингредиент некоторых сиропов от кашля, является отличным источником растительных соединений. Было обнаружено, что эта красивая ягода является эффективным противовоспалительным средством, а также потенциально эффективна при лечении респираторных заболеваний.

Эвкалиптовый чай

"Некоторые травы помогают открыть дыхательные пути, что может облегчить сжимающий кашель. Одним из примеров может быть эвкалипт", — говорит Робинетт. Это сорт травяного чая, который относительно легко найти в расфасованном виде.

Любой чай с медом

Фото: Freepik

Чай, приготовленный с этим натуральным подсластителем, может помочь облегчить симптомы кашля. Данные показывают, что мед может уменьшить продолжительность кашля, согласно исследованию 2018 года, проведенному на детях. Кроме того, мед полон противовирусных и противомикробных растительных соединений, которые могут помочь устранить первопричину заболевания, вызывающего кашель.

Оба эксперта подчеркивают важность лечения основной причины кашля, а не использования травяных чаев в качестве временной передышки от самого кашля. "Как травник, я часто сосредотачиваюсь на том, как травы и выбор образа жизни могут поддержать человека, а не просто лечить болезнь или симптом", — говорит де ла Форе. "Вместо того, чтобы думать: "Какие травы полезны при кашле?" Мой вопрос как травника: "Какой кашель у этого человека?" И как можно подобрать к ним травы, которые будут способствовать их исцелению, а не просто подавлять симптомы?"

Фото: Freepik

Робинетт повторяет эту философию, добавляя: "Чем ближе мы сможем подобраться к первопричинам, лечить их, а затем предотвращать их в будущем, тем ближе мы сможем быть к оптимальному, естественному здоровью".

Чай не является заменой медицинской помощи. Не забывайте, что чаепитие, какими бы успокаивающими и потенциально целебными ни были его свойства, является естественным домашним средством облегчения состояния. Это может помочь облегчить симптомы кашля, но не предназначено для лечения болезни или замены лекарств и рекомендаций квалифицированного врача. Если ваш кашель не проходит, особенно болезнен или мешает повседневной жизни, всегда обращайтесь к врачу, чтобы уточнить диагноз и методы лечения.

Напомним, чай, по мнению диетологов, может стать вашим помощником в похудении, главное, правильно его пить.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.