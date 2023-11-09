Культовую куртку принцессы Дианы перевыпустят для поклонников

Университетскую куртку Philadelphia Eagles принцесса носила несколько лет и этот студенческий предмет одежды приобрел культовый статус.

Related video

Компания Mitchell & Ness выпустит университетскую куртку Philadelphia Eagles, копию той, которую носила и популяризовала принцесса Диана. Об этом пишет WWD.

Бренд спортивной одежды Mitchell & Ness воссоздает университетскую куртку Philadelphia Eagles, которую принцесса Диана носила в 80-х и 90-х годах, и появлялась в ней на обложке журнала People.

Важно

Знаменитая пятерка: любимый дизайнер принцессы Дианы рассказал, как она стала носить мини

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира шоу-бизнеса!

Куртка принцессы Дианы Eagles стала одной из самых узнаваемых курток НФЛ во всем мире.

Диана в университетской куртке Philadelphia Eagles Фото: Getty Images

В 1982 году покойный статистик "Филадельфия Иглз" Джек Эдельштейн встретил принцессу Диану на похоронах принцессы Монако Грейс. Во время приема они разговаривали, и возникла тема американского футбола.

"Она думала, что американский футбол похож на английский футбол. Потом она спросила: "Какие у тебя цвета?". Я сказал: "Зеленый и серебристый". Она сказала: "Это мои любимые цвета", — вспоминал Эдельштейн изданию Philadelphia Daily News после того, как Диана скончалась в 1997 году.

Эдельштейн пообещал прислать принцессе Диане несколько футболок Philadelphia Eagles, но тогдашний владелец команды Леонард Тоуз посчитал, что университетская куртка будет более подходящим подарком. Ее неоднократно фотографировали в этой куртке, в том числе во время поездки в тематический парк Alton Towers и однажды, когда она отвозила своего сына, принца Гарри, в подготовительную школу Уэтерби в 1991 году.

Куртка Mitchell & Ness

Университетская куртка Mitchell & Ness будет иметь винтажный крой большого размера и будет продаваться по цене 400 долларов, начиная с сегодняшнего дня, во флагманском магазине Mitchell & Ness и в некоторых розничных магазинах.

Диана в университетской куртке Philadelphia Eagles

Ранее еще один культовый наряд принцессы Дианы, свитер с черной овечкой среди белых, был продан на аукционе Sotheby's за 1,1 миллиона долларов

Куртка Eagles принцессы Дианы недавно снова стала обсуждаемым предметом одежды в соцсетях, благодаря специальному выпуску программы ESPN "Sunday NFL Countdown", где бывший телохранитель Дианы Кен Уорф рассказал о куртке и личном стиле Дианы.