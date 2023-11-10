Королевская принцесса: история титула, который может получить принцесса Шарлотта

Если Шарлотта станет следующей обладательницей титула королевской принцессы, то она станет восьмой в списке.

Related video

Принцесса Шарлотта может в будущем получить титул королевской принцессы. До нее этот уникальный титул носили всего семь женщин: от Марии Генриетты Стюарт, старшей дочери короля Карла I, до принцессы Луизы, дочери короля Эдуарда VII. Историю этого титула рассказывает Tatler.

Важно

Пять случаев, когда принцесса Шарлотта поразительно напоминала королеву Елизавету

Недавние слухи намекают, что юная принцесса Шарлотта, дочь Кейт Миддлтон и принца Уильяма однажды может получить титул королевской принцессы. В настоящее время этот титул носит принцесса Анна, единственная дочь покойной королевы Елизаветы II и сестра короля Чарльза III. Символический титул — высшая награда, которой может быть удостоен член королевской семьи.

Анна носит этот титул с 1987 года, но если ее внучатая племянница пойдет по ее стопам, Шарлотта станет лишь восьмой женщиной из королевской семьи, носившей этот титул с момента его создания в 1642 году. Некоторые из обладательниц были сосланы и потерпели кораблекрушение, многие стали императрицами и королевами, а одна даже была подопытным кроликом для первых прививок. Итак, какова история этого уникального королевского прозвища?

Мария Генриетта Стюарт

Самой первой королевской принцессой была Мария Генриетта Стюарт, старшая дочь короля Чарльза I, ставшая принцессой Оранской в ​​результате брака с Вильгельмом II Оранским. Она получила титул королевской принцессы в 1642 году после того, как ее мать, Генриетта Мария, выросшая при французском дворе, захотела адаптировать французскую традицию "мадам Рояль".

Мария Генриетта Стюарт с супругом

Большую часть своей молодой жизни она прожила в изгнании в Нидерландах после казни отца, но Мария пожизненно носила титул королевской принцессы. Хотя она умерла в очень молодом возрасте 29 лет, в 1660 году, ее единственный ребенок, Уильям, женился на своей кузине Мэри и стал соправителем Англии, Шотландии и Ирландии в 1689 году.

Принцесса Анна

Другой королевской принцессы не будет до тех пор, пока в 1727 году первая Анна не будет носить этот титул. Это связано с тем, что это звание не передается по наследству, а полностью по усмотрению короля. Таким образом, только после Георга II эта практика была возобновлена ​​снова, и принцесса Анна, его старшая дочь, стала второй обладательницей этого титула.

Принцесса Анна

Принцесса Анна, королевская принцесса и принцесса Оранская были названы в честь троюродной сестры ее деда, королевы Великобритании Анны. В детстве ее жизни угрожала оспа, но она выжила, став одной из первых людей, получивших прививку от этой болезни. Хотя она вышла замуж за Вильгельма IV, принца Оранского, и действительно стала регентшей Нидерландов с 1751 года до своей смерти. Она навсегда осталась известна как англофилка, несомненно, из-за своего воспитания при британском дворе.

Принцесса Шарлотта

Пройдет 30 лет, прежде чем мы увидим еще одну королевскую принцессу. Третьей обладательницей титула стала принцесса Шарлотта, старшая дочь короля Георга III и королевы Шарлотты.

Принцесса Шарлотта

Выйдя замуж за Фридриха, принца Вюртембергского, в 1797 году, она стала королевой региона, когда он стал королевством при Наполеоне I. Как ни странно, союз с Наполеоном сделал ее мужа официальным врагом ее отца, Георга III и так, в переписке с дочерью британский король упорно отказывался когда-либо обращаться к ней как к королеве Вюртемберга.

Принцесса Виктория

Четвертая королевская принцесса была старшим ребенком и дочерью королевы Виктории и принца Альберта. Принцесса Виктория какое-то время была единственной королевской принцессой, носившей этот титул наряду с титулом наследницы престола, пока не родился ее брат, будущий Эдуард VII. В семье ее ласково называли Вики, и она была старшей из девяти детей пары.

Королева Виктория со своими детьми Фото: Соцсети

В браке она станет немецкой императрицей и королевой Пруссии и родит восемь детей. Она умерла в 1901 году, всего через семь месяцев после своей матери. Ее сын, Вильгельм II, стал последним кайзером Германии, который руководил страной во время Первой мировой войны, отрекшись от престола в 1918 году.

Принцесса Луиза

Принцесса Луиза, дочь короля Эдуарда VII, станет первой королевской принцессой, которая станет прямой наследницей последней. Луиза получила этот титул всего через четыре года после смерти своей тети принцессы Виктории. Луиза была тихим и сдержанным членом королевской семьи. Она стала герцогиней Файф в результате брака с Александром Даффом в 1889 году. Она стала королевской принцессой в 1905 году, две ее дочери получили почетные титулы Ее Королевского Высочества и стали принцессами, первыми потомками королевской принцессы, удостоенными этой чести. Ведь обычно титул принцев и принцесс передается по отцовской линии.

Принцесса Луиза

Несмотря на свою решимость жить спокойной жизнью, пятая королевская принцесса, пожалуй, женщина, с которой произошел самый захватывающий, хотя и опасный, инцидент. В 1911 году Луиза и ее семья потерпели кораблекрушение у берегов Марокко во время плавания в Египет. К сожалению, месяц спустя ее муж умер в Египте от таинственной болезни, которой заразился во время крушения. Таким образом, в январе 1912 года Луиза стала самостоятельной герцогиней Файф.

Принцесса Мария

После смерти Луизы в 1931 году принцесса Мария стала шестой королевской принцессой в 1935 году. Мария была единственной дочерью Георга V и королевы Марии и, благодаря кризису отречения, сестрой двух королей: Эдуарда VIII и Георга VI.

Принцесса Мэри, или принцесса Мария

Мария во время Первой и Второй мировых войн работала медсестрой. Она была почетным президентом организации Guide Guides , ярым сторонником движения Land Girls и имела квалификацию медсестры, работая два дня в неделю во время своего курса в больнице Грейт-Ормонд-стрит. На протяжении всей своей жизни она была страстной защитницей медсестер и женщин. Когда она вышла замуж за виконта Ласеллеса в 1922 году, девушки и женщины по имени Мэри, известные как "Мэри Империи", сгруппировались вместе, чтобы собрать деньги на ее свадебный подарок. Королевская принцесса пожертвовала все собранные деньги, добавив свои собственные деньги на покупку здания, которое сейчас известно, как "Дом принцессы Марии" и где готовили медсестер.

Мария была единственной тетей королевы Елизаветы II и всю жизнь увлекалась верховой ездой и скачками, возможно, она отчасти ответственна за эту страсть покойной королевы. Ее связь с современными членами королевской семьи распространяется даже на семью нынешней принцессы Уэльской, поскольку она дружила с предками Кейт, Олив и Ричардом Миддлтонами.

Принцесса Анна

Нынешняя королевская принцесса Анна получила этот титул в 1987 году, через 22 года после смерти принцессы Марии. Анна известна как один из самых трудолюбивых членов королевской семьи, выполнив около 20 000 публичных мероприятий с момента своего 18-летия. Она остается одной из немногих женщин-членов королевской семьи, носивших военную форму, и делала это как на похоронах королевы Елизаветы II, так и на коронации ее брата, короля Чарльза III. Когда она сопровождала его экипаж в парадной военной форме.

Принцесса Анна Фото: Getty Images

Ее часто называют одним из самых любимых народом членов королевской семьи. При этом она является первопроходцем. Она отказалась от королевских титулов для своих детей и стала первой королевской принцессой, которая развелась в 1992 году. Она является первым членом королевской семьи, участвовавшим в Олимпийских играх, первым, кто совершил уголовное преступление (Анна была оштрафована на 500 фунтов стерлингов из-за своей собаки, которая вышла из-под контроля в 2002 году) и почти наверняка первым, кто пережил попытку похищения, сказав культовую фразу "Маловероятно, черт возьми".

Таким образом, принцессе Шарлотте, безусловно, есть чему соответствовать, если она станет восьмой королевской принцессой.

Напомним, ранее благодаря ИИ фанаты принцессы Шарлотты предположили, как она будет выглядеть, когда вырастет.