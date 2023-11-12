Утренние аффирмации: как правильно начать свой день

Утренние аффирмации могут помочь вдохновиться и настроиться на позитивный день. Что же нужно проговаривать каждое утро, чтобы улучшить свою жизнь?

Related video

Позитивное мышление — залог нашего ментального здоровья. Автор мотивационной литературы Луиза Хэй поделилась аффирмациями, которые нужно произносить каждое утро, чтобы настроиться на удачный день.

Что такое аффирмации и как правильно их произносить?

Аффирмации — это утверждения или фразы, которые человек произносит с целью воздействия на свое подсознание. Они направлены на укрепление позитивного мышления, повышение уверенности и мотивации. Повторение аффирмаций создает положительные установки в уме и может оказывать влияние на поведение.

Как произносить аффирмации:

Позитивность: Фразы должны быть сформулированы в положительной форме. Вместо использования слов, которые описывают отсутствие чего-то, лучше сосредотачиваться на том, что вы хотели бы привнести в свою жизнь. Настоящее время: Формулируйте аффирмации в настоящем времени, чтобы усилить ощущение их реальности. Например, вместо "Я буду успешен/успешна" скажите "Я успешен/успешна". Эмоциональная насыщенность: Добавьте к аффирмациям эмоциональные компоненты. Почувствуйте радость, уверенность, благодарность во время их произнесения. Постоянство: Повторяйте аффирмации регулярно, особенно в моменты сомнения или стресса. Чем более систематично вы их используете, тем сильнее может быть их воздействие.

Ценность утренних аффирмаций:

Настройка позитивного мышления: Утренние аффирмации помогают начать день с положительным настроем и установкой на успешное исполнение задач. Формирование позитивной энергии: Повторение утренних аффирмаций создает положительную энергию, которая сопровождает вас в течении дня. Снижение стресса: Позитивные утренние утверждения могут помочь снизить уровень стресса и беспокойства, предоставляя более оптимистическую перспективу на события дня.

Утренние аффирмации, направленные на успешный день:

Я счастлив(-а), что сегодня взошло солнце и наступил новый неповторимый день моей жизни. Это утро приносит мне новый старт, новый шанс для успеха и я обязательно им воспользуюсь. Сегодня я открыт(-а) для радости и благополучия. Каждое утро я начинаю с чистого листа и могу написать свою историю успеха. Этот день полон возможностей, и я готов(-а) их встретить. Я принимаю новый день с уверенностью и радостью. Я создаю свой день с любовью, благодарностью и позитивными действиями.

Также Фокус писал про аффирмации от страха и тревоги