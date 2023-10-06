Аффирмации от страха и тревоги: что нужно произносить ко Вселенной

Фразы, с помощью которых можно избавиться от тревожности, страха и неуверенности в будущем.

Related video

Позитивное мышление — залог нашего ментального здоровья. Автор мотивационной литературы Луиза Хэй поделилась аффирмациями, которые нужно произносить в моменты внутренней тревоги и страха.

Как работают аффирмации

Аффирмации — это утверждения или фразы, которые вы повторяете себе с целью изменить негативные мысли на позитивные. Они обычно формулируются в утвердительной форме и направлены на достижение целей или улучшение самочувствия. Они работают по принципу самовнушения: мы используем силу слов, чтобы создать положительное мышление и повлиять на наше поведение и жизненную реальность.

Но важно произносить их правильно — не автоматически, а проживая каждое слово и представляя то, что вы произносите. К примеру, если вы говорите, что вы любимы и получаете много внимания, вы должны представить конкретные действия, которые доказывают вам любовь и внимание партнера.

Повторять аффирмации нужно громко и четко вслух каждый день (лучше всего перед сном и утром), желательно несколько раз.

Аффирмации от тревоги и страха

Нередко случаются моменты, когда нам резко может стать тревожно и страшно, это может произойти как из-за событий вокруг, так и после каких-то раздумий и воспоминаний. В эти периоды очень важно взять паузу и привести в порядок свое эмоциональное состояние. Поможет правильное дыхание, отвлечение от негативных мыслей, а также аффирмации:

Я спокойна(-ен) здесь и сейчас

Я одерживаю победу над своими страхами

Я обладаю внутренним спокойствием

Я доверяю Высшей силе, я нахожусь под ее защитой

Я приминаю страх, ведь бояться это нормально, я управляю своим страхом

Мне под силу справится во всем, в том числе и со страхом и тревогами

Я сохраняю спокойствие в любой ситуации, ведь я хозяйка (-ин) своих страхов

Я раскрываю в себе смелость и бесстрашие

Мое спокойствие безгранично

Также Фокус писал про аффирмации на все случаи жизни от Луизы Хэй