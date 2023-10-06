Аффирмации от страха и тревоги: что нужно произносить ко Вселенной
Фразы, с помощью которых можно избавиться от тревожности, страха и неуверенности в будущем.
Позитивное мышление — залог нашего ментального здоровья. Автор мотивационной литературы Луиза Хэй поделилась аффирмациями, которые нужно произносить в моменты внутренней тревоги и страха.
Как работают аффирмации
Аффирмации — это утверждения или фразы, которые вы повторяете себе с целью изменить негативные мысли на позитивные. Они обычно формулируются в утвердительной форме и направлены на достижение целей или улучшение самочувствия. Они работают по принципу самовнушения: мы используем силу слов, чтобы создать положительное мышление и повлиять на наше поведение и жизненную реальность.
Но важно произносить их правильно — не автоматически, а проживая каждое слово и представляя то, что вы произносите. К примеру, если вы говорите, что вы любимы и получаете много внимания, вы должны представить конкретные действия, которые доказывают вам любовь и внимание партнера.
Повторять аффирмации нужно громко и четко вслух каждый день (лучше всего перед сном и утром), желательно несколько раз.
Аффирмации от тревоги и страха
Нередко случаются моменты, когда нам резко может стать тревожно и страшно, это может произойти как из-за событий вокруг, так и после каких-то раздумий и воспоминаний. В эти периоды очень важно взять паузу и привести в порядок свое эмоциональное состояние. Поможет правильное дыхание, отвлечение от негативных мыслей, а также аффирмации:
- Я спокойна(-ен) здесь и сейчас
- Я одерживаю победу над своими страхами
- Я обладаю внутренним спокойствием
- Я доверяю Высшей силе, я нахожусь под ее защитой
- Я приминаю страх, ведь бояться это нормально, я управляю своим страхом
- Мне под силу справится во всем, в том числе и со страхом и тревогами
- Я сохраняю спокойствие в любой ситуации, ведь я хозяйка (-ин) своих страхов
- Я раскрываю в себе смелость и бесстрашие
- Мое спокойствие безгранично
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