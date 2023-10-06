Афірмації від страху і тривоги: що потрібно промовляти до Всесвіту

Фрази, за допомогою яких можна позбутися тривожності, страху і невпевненості в майбутньому.

Related video

Позитивне мислення — запорука нашого ментального здоров'я. Авторка мотиваційної літератури Луїза Хей поділилася афірмаціями, які потрібно промовляти в моменти внутрішньої тривоги та страху.

Як працюють афірмації

Афірмації — це твердження або фрази, які ви повторюєте собі з метою змінити негативні думки на позитивні. Вони зазвичай формулюються в стверджувальній формі та спрямовані на досягнення цілей або поліпшення самопочуття. Вони працюють за принципом самонавіювання: ми використовуємо силу слів, щоб створити позитивне мислення і вплинути на нашу поведінку та життєву реальність.

Але важливо вимовляти їх правильно — не автоматично, а проживаючи кожне слово і уявляючи те, що ви вимовляєте. Наприклад, якщо ви говорите, що вас люблять і ви отримуєте багато уваги, ви маєте уявити конкретні дії, які доводять вам любов і увагу партнера.

Повторювати афірмації потрібно голосно і чітко вголос щодня (найкраще перед сном і вранці), бажано кілька разів.

Афірмації від тривоги та страху

Нерідко трапляються моменти, коли нам різко може стати тривожно і страшно, це може статися як через події навколо, так і після якихось роздумів і спогадів. У ці періоди дуже важливо взяти паузу і привести до ладу свій емоційний стан. Допоможе правильне дихання, відволікання від негативних думок, а також афірмації:

Я спокійна(-ий) тут і зараз

Я здобуваю перемогу над своїми страхами

Я володію внутрішнім спокоєм

Я довіряю Вищій силі, я перебуваю під її захистом

Я приймаю страх, адже боятися це нормально, я керую своїм страхом

Мені під силу впоратися в усьому, зокрема і зі страхом і тривогами

Я зберігаю спокій у будь-якій ситуації, адже я господиня(-ар) своїх страхів

Я розкриваю в собі сміливість і безстрашність

Мій спокій безмежний

Також Фокус писав про афірмації на всі випадки життя від Луїзи Гей.