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Стиль жизни

Новолуние в Скорпионе 13 ноября 2023 года: что сегодня нельзя делать

Фото: Getty Images

Сегодня, 13 ноября, произошло последнее Новолуние этой осени в знаке Скорпиона. Оно знаменует время для планирования и закладывания намерений.

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Период Новолуния может сильно повлиять на эмоциональное состояние, есть риск попасть в сложные и запутанные ситуации, стоит быть осторожнее. Астролог Анжела Перл рассказала, когда наступит Новолуние в ноябре и что нельзя делать во время этой фазы Луны.

Когда последнее Новолуние этой осени?

Новолуние в Скорпионе произошло сегодня, 13 ноября, в 11:27 по киевскому времени. Но влияние этого явления мы можем ощущать за 3 дня до и 3 дня после.

Последнее осеннее Новолуние в этом году состоялось в знаке Скорпиона. Скорпион – один из самых опасных знаков Зодиака, который находится под управлением Плутона и Марса. Во время новолуния в Скорпионе важен самоконтроль и дисциплина. Лучше не рисковать в ближайшие дни (как минимум, до 14 ноября). Период Новолуния самый благоприятный для планирования будущего.

Что можно делать во время Новолуния:

  • планировать ближайшее будущее;
  • решать финансовые вопросы, раздавать долги;
  • заниматься творчеством;
  • заниматься благотворительностью;
  • физические нагрузки;
  • заниматься йогой и медитациями;
  • делать чек ап организма;
  • заниматься домашними и бытовыми делами.

Что нельзя делать в Новолуние:

  • начинать новые важные дела (только планировать);
  • путешествовать, особенно далеко;
  • делать уколы красоты и пластические операции;
  • употреблять алкоголь и жирную пищу;
  • совершать крупные покупки (недвижимость, акции).

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