Новолуние в Скорпионе 13 ноября 2023 года: что сегодня нельзя делать

Сегодня, 13 ноября, произошло последнее Новолуние этой осени в знаке Скорпиона. Оно знаменует время для планирования и закладывания намерений.

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Период Новолуния может сильно повлиять на эмоциональное состояние, есть риск попасть в сложные и запутанные ситуации, стоит быть осторожнее. Астролог Анжела Перл рассказала, когда наступит Новолуние в ноябре и что нельзя делать во время этой фазы Луны.

Когда последнее Новолуние этой осени?

Новолуние в Скорпионе произошло сегодня, 13 ноября, в 11:27 по киевскому времени. Но влияние этого явления мы можем ощущать за 3 дня до и 3 дня после.

Последнее осеннее Новолуние в этом году состоялось в знаке Скорпиона. Скорпион – один из самых опасных знаков Зодиака, который находится под управлением Плутона и Марса. Во время новолуния в Скорпионе важен самоконтроль и дисциплина. Лучше не рисковать в ближайшие дни (как минимум, до 14 ноября). Период Новолуния самый благоприятный для планирования будущего.

Что можно делать во время Новолуния:

планировать ближайшее будущее;

решать финансовые вопросы, раздавать долги;

заниматься творчеством;

заниматься благотворительностью;

физические нагрузки;

заниматься йогой и медитациями;

делать чек ап организма;

заниматься домашними и бытовыми делами.

Что нельзя делать в Новолуние:

начинать новые важные дела (только планировать);

путешествовать, особенно далеко;

делать уколы красоты и пластические операции;

употреблять алкоголь и жирную пищу;

совершать крупные покупки (недвижимость, акции).

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