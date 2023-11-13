У MELOVIN обнаружили неизлечимую болезнь: певец рассказал первые подробности

Известный украинский певец, победитель шестого сезона украинского вокального шоу "X-Фактор" MELOVIN шокировал поклонников печальным известием.

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В своем официальном профиле в сетей Тик-ток певец рассказал, что у него обнаружили неизлечимую болезнь, о которой он знает уже длительное время, но решил поделиться этим с поклонниками лишь сейчас.

МЕЛОВИН

"У меня неизлечимая болезнь, которая, к сожалению, не лечится, не излечивается. Я давно об этом хотел рассказать, но сам не мог собрать себя воедино. Вы многие меня спрашивали, почему я резко похудел, как вы пишете похорошел. Но все не просто так. Я хочу поделиться этим с вами, потому что вы моя семья и вы должны об этом знать. Многие люди, или догадываются, или делают на это какие-то намеки и мне это немножко режет. Я подумал, что все же надо поговорить. Для меня это трудно", — сказал MELOVIN

По словам певца, он долго проходил различные медицинские обследования, однако диагноз все же подтвердился.

Подробности певец пообещал рассказать в своем профиле в Инстаграм, который конечно же оказался закрытым для подписчиков.

Уже через несколько часов он опубликовал обращение в котором сказал, что ему нужно определенное время, чтобы все рассказать. После спросил поклонников, давно ли они сдавали анализы крови, таким образом намекнув на болезнь.

Уже впоследствии Константин Бочаров (настоящее имя MELOVIN) опубликовал фотографии из своей медицинской карты на которых частично видно диагноз — гепатит с выраженной активностью. Однако, сам певец держит интригу и не рассказывает окончательного диагноза.

В комментариях в Тик-ток подписчики конечно же сразу активно начали обсуждать эту новость. Первым предположениями стали болезнь ВИЧ и рак.

"Вы талантливый композитор, поэт, певец. Я очень уважаю Ваш талант! Неизлечимая не значит смертельная! Держись, парень".

"Рак тоже не излечивается... Но надеюсь это не он".

"Меловин, держись. Ты очень сильный человек с сильной энергетикой. Я уверена ты все преодолеешь".

"Видно, что тебе трудно об этом говорить. И это понятно. Пусть все будет хорошо".

Напомним, MELOVIN рассказал об алкогольной зависимости.