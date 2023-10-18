"Это тебе не добавляет здоровья": MELOVIN рассказал об алкогольной зависимости (видео)

Музыкант решил отказаться от алкоголя, хотя ранее им злоупотреблял, смешивая с соком и колой.

Related video

26-летний украинский певец MELOVIN (настоящее имя — Константин Бочаров) признался, что боролся с алкогольной зависимостью. Об этом артист рассказал для "Люкс ФМ".

"Я чувствую эти 26 лет свои как какое-то новое перерождение, переосмысление и плюс понимаю, что алкоголь, во время войны тем более, с большого стресса, он тебя еще больше убивает", — отметил победитель шестого сезона украинского вокального шоу "X-Фактор".

Важно

Под радужным флагом: Melovin совершил каминг-аут на Atlas Weekend в Киеве (видео)

Ранее уроженец Одессы мог часто выпивать виски, джин и ром, однако смешивал их с "колой-шмолой-соками".

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира шоу-бизнеса!

MELOVIN рассказал об алкогольной зависимости

"Я, наверное, мог бы себя назвать алкоголиком. Я просто не выглядел как какой-то негативный образ алкоголика, я был бытовым интеллигентом, я никому не хамил. У меня были запои… Я почувствовал, что с этим пора завязывать — это раз, это тебе не добавляет здоровья", — рассказал музыкант, добавив, что считает, что жить без алкоголя гораздо интереснее, ведь ты четко запоминаешь каждый момент.

MELOVIN

Напомним, фронтмен группы "СКАЙ" Олег Собчук также рассказывал об алкогольной зависимости.

Ранее Фокус писал об откровениях MELOVIN относительно его личной жизни.