"Постоянно кто-то кумарит": фронтмен СКАЙ рассказал об алкогольной зависимости (видео)

Как рассказал украинский музыкант, ему самостоятельно удалось побороть зависимость и он не обращался за помощью к специалистам.

Рок-музыкант и фронтмен группы СКАЙ Олег Собчук признался, как страдал от алкогольной зависимости.

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Об этом он рассказал в интервью программе "Світське життя".

Олег Собчук рассказал, что алкоголь присутствует в шоу-бизнесе, но до откровенного криминала никогда не доходило. По словам музыканта, из-за зависимости ему лень было уделять время своей семье.

"Сын хочет погулять или надо уделить время семье – у тебя постоянно нет сил, тебя постоянно кто-то кумарит. Когда ты бухаешь, тебе в падло это делать", — признался Олег Собчук в эфире программы "Світське життя".

Фронтмен группы СКАЙ рассказал, что ему самостоятельно удалось побороть алкогольную зависимости даже без обращения к специалистам. А главной мотивацией для этого послужило то, что Олег Собчук не хотел, чтобы дети видели отца в неадекватном состоянии.

"Это очень мотивирует. Сразу не получится, потому что есть компания. А друзьям не прикольно, когда их товарищ выходит из алкокоманды", — добавил Олег Собчук.

Жена рок-музыканта счастлива, что фронтмен группы СКАЙ переключился с алкоголя на активный спорт. По словам Марии, она давно мечтала, чтобы спиртные напитки ушли из жизни ее супруга и выразила надежду, что Олег может еще подастся в йогу.

"Тяжело снять это напряжение после выступлений и концертов. Сейчас он пришел к другому способу снятия напряжения – это спорт. Я об этом мечтала и в своих мыслях, мне кажется, привлекла это. Я очень хотела, чтобы муж активно занимался спортом. Надеюсь, он еще в йогу подастся", – рассказала Мария в эфире программы.

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