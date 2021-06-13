"Постійно хтось кумарить": фронтмен СКАЙ розповів про алкогольну залежність (відео)

Як розповів український музикант, йому самостійно вдалося побороти залежність і він не звертався за допомогою до фахівців.

Рок-музикант і фронтмен групи СКАЙ Олег Собчук зізнався, як страждав від алкогольної залежності.

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Про це він розповів в інтерв'ю програмі "Світське життя".

Олег Собчук розповів, що алкоголь присутній в шоу-бізнесі, але до відвертого криміналу ніколи не доходило. За словами музиканта, через залежність йому ліньки було приділяти час своїй родині.

"Син хоче погуляти або треба приділити час родині — у тебе постійно немає сил, тебе постійно хтось кумарить. Коли ти бухаєш, тобі в падло це робити", — зізнався Олег Собчук в ефірі програми "Світське життя".

Фронтмен групи СКАЙ розповів, що йому самостійно вдалося побороти алкогольну залежність навіть без звернення до фахівців. А головною мотивацією для цього послужило те, що Олег Собчук не хотів, щоб діти бачили батька в неадекватному стані.

"Це дуже мотивує. Відразу не вийде, тому що є компанія. А друзям не прикольно, коли їх товариш виходить з алкокоманди", — додав Олег Собчук.

Дружина рок-музиканта щаслива, що фронтмен групи СКАЙ переключився з алкоголю на активний спорт. За словами Марії, вона давно мріяла, щоб спиртні напої пішли з життя її чоловіка і висловила надію, що Олег може ще подасться в йогу.

"Важко зняти цю напругу після виступів і концертів. Зараз він прийшов до іншого способу зняття напруги — це спорт. Я про це мріяла і в своїх думках, мені здається, привернула це. Я дуже хотіла, щоб чоловік активно займався спортом. Сподіваюся, він ще в йогу подасться ", — розповіла Марія в ефірі програми.

[ + – ] Олег Собчук про свою алкогольної залежності

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