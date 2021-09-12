Шесть лет встречался с парнем: MELOVIN раскрыл детали личной жизни после каминг-аута (видео)

Музыкант сейчас не готов к серьезным отношениям, а после каминг-аута на него обрушился шквал сообщений от парней и девушек.

Украинский исполнитель Константин Бочаров, выступающий под псевдонимом MELOVIN, рассказал, как изменилась его жизнь после каминг-аута на Atlas Weekend. Об этом музыкант рассказал в эфире программы "Світське життя".

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По словам MELOVIN, на протяжении шести лет встречался с парнем и все это время боялся, что кто-то узнает про его отношения.

Константин Бочаров в 13 лет понял, что он бисексуал.

"Ты боишься, чтобы не слили твои фото, чтобы не слили твою переписку. Ты всегда живешь в напряжении. В 24 года ты имеешь право быть свободным человеком, и не только в 24, но и в 13 лет…Как минимум, я ничего не боюсь, чтобы не слили (после каминг-аута — ред.). Во-вторых, мне теперь все равно, как на меня смотрят, что обо мне говорят. Мне нравится быть таким, какой я есть. Мне нравится встречаться с парнями и девушками, либо только с девушками, а потом с ними расходиться. Санта-Барбара, такое уже было…", — продолжил украинский музыкант.

MELOVIN также заявил, что сейчас у него нет серьезных отношений ни с девушками, ни с мужчинами, поскольку он не готов к этому. После каминг-аута, как рассказал певец, он столкнулся со шквалом сообщений от девушек и парней.

Каминг-аут MELOVIN сделал на музыкальном фестивале Atlas Weekend после разрыва с бойфрендом, с которым они встречались шесть лет.

"Все стало очень холодным и спокойным, а я человек бурлеска. Мне всегда нужна эмоция. Если очень все спокойно — мне хочется скандала, если что-то очень скандальное — мне хочется покоя. Короче, очень неоднозначный человек", — добавил певец.

Родители узнали про сексуальную ориентацию сына в конце 2020 года, когда они отдыхали в Карпатах. Мама порадовалась после признания музыканта и заявила, что ей "все равно, кого я люблю, лишь бы я был счастливым ребенком". Отец о бисексуальности сына узнал только после публичного каминг-аута.

[ + – ] MELOVIN рассказал про отношения с парнями

Ранее Фокус рассказывал про каминг-аут MELOVIN на Atlas Weekend. Украинский артист Константин Бочаров публично признался в нетрадиционной сексуальной ориентации, поцеловавшись с мужчиной и женщиной перед камерами.

Позже Фокус сообщал про скандал, который вспыхнул после каминг-аута MELOVIN. Перфоманс украинского музыканта не попал в прямой эфир, а руководство канала M1 обвинили в цензуре. Гендиректор телеканала упрекнул MELOVIN в том, что его команда не предупредила о поцелуе.