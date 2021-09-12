Шість років зустрічався з хлопцем: MELOVIN розкрив деталі особистого життя після камінг-ауту (відео)

Музикант зараз не готовий до серйозних стосунків, а після камінг-ауту на нього обрушився шквал повідомлень від хлопців і дівчат.

Український виконавець Костянтин Бочаров, який виступає під псевдонімом MELOVIN, розповів, як змінилося його життя після камінг-ауту на Atlas Weekend. Про це музикант розповів в ефірі програми "Світське життя".

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За словами MELOVIN, протягом шести років він зустрічався із хлопцем і весь цей час боявся, що хтось дізнається про його стосунки.

Костянтин Бочаров в 13 років зрозумів, що він бісексуал.

"Ти боїшся, щоб не злили твої фото, щоб не злили твою переписку. Ти завжди живеш в напрузі. В 24 роки ти маєш право бути вільною людиною, і не тільки в 24, але і в 13 років ... Як мінімум, я нічого не боюся, щоб не злили (після камінг-ауту — ред.). По-друге, мені тепер все одно, як на мене дивляться, що про мене говорять. мені подобається бути таким, який я є. Мені подобається зустрічатися з хлопцями і дівчатами, або тільки з дівчатами, а потім з ними розходитися. Санта-Барбара, таке вже було...", — продовжив український музикант.

MELOVIN також заявив, що зараз у нього немає серйозних стосунків ні з дівчатами, ні з чоловіками, оскільки він не готовий до цього. Після камінг-ауту, як розповів співак, він зіткнувся зі шквалом повідомлень від дівчат і хлопців.

Камінг-аут MELOVIN зробив на музичному фестивалі Atlas Weekend після розриву з бойфрендом, з яким вони зустрічалися шість років.

"Все стало дуже холодним і спокійним, а я людина бурлеску. Мені завжди потрібна емоція. Якщо дуже все спокійно — мені хочеться скандалу, якщо щось дуже скандальне — мені хочеться спокою. Коротше, дуже неоднозначна людина", — додав співак.

Батьки дізналися про сексуальну орієнтацію сина наприкінці 2020 року, коли вони відпочивали в Карпатах. Мама пораділа після зізнання музиканта і заявила, що їй "все одно, кого я люблю, аби я був щасливою дитиною". Батько про бісексуальність сина дізнався тільки після публічного камінг-ауту.

[ + – ] MELOVIN розповів про відносини з хлопцями

Раніше Фокус розповідав про камінг-аут MELOVIN на Atlas Weekend. Український артист Костянтин Бочаров публічно зізнався в нетрадиційній сексуальній орієнтації, поцілувавшись з чоловіком і жінкою перед камерами.

Пізніше Фокус повідомляв про скандал, який спалахнув після камінг-ауту MELOVIN. Перфоманс українського музиканта не потрапив у прямий ефір, а керівництво каналу M1 звинуватили в цензурі. Гендиректор телеканалу дорікнув MELOVIN в тому, що його команда не попередила про поцілунок.