Камалия впервые после новости о разводе рассказала об отношениях с мужем

46-летняя певица Камалия (настоящее имя Наталья Шмаренкова), впервые после новости о разводе с пакистанским миллиардером Мохаммадом Захуром, рассказала, какие у них отношения сейчас.

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Подробностями личной жизни она поделилась в программе "Ближе к звездам" .

В частности, Камалия отметила, что она сейчас проживает в Украине, а ее муж с дочерьми в Лондоне.

Сейчас пара находится в дружеских отношениях. Поскольку они имеют общих детей, они вынуждены иметь хорошие отношения. Когда дочери певицы приезжают в гости, Захур в большинстве случаев едет с ними и они отдыхают семьей.

Кроме личных отношений, их связывают совместные благотворительные проекты, поэтому не общаться пара не может.

Относительно того действительно ли Камалия официально расторгла 20-летний брак с Захуром точно не известно, ведь сама певица этого не комментирует.

Певица шокировала поклонников известием, что ее брак распался после 20 лет. Конечно все до сих пор интересует вопрос, что стало причиной их разрыва.

По слухам, Камалия не находит общего языка со старшей дочерью Захура от первого брака. На основе этого у пары начались недоразумения, ссоры. В результате сейчас супруги живут отдельно.

Однако, стоит заметить, что на важные мероприятия Захур старается появляться вместе с женой.

Камалия пока не готова публично выносить семейные отношения, поэтому пока просит не задавать ей острых вопросов относительно мужа и семьи.

Напомним, Камалия показала встречу с дочерьми .