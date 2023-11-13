Камалия показала встречу с дочерьми (видео)

Сейчас наследницы артистки живут в Лондоне.

Related video

46-летняя украинская певица Камалия показала встречу со своими дочерьми, которые сейчас живут в Великобритании. Видео знаменитость опубликовала в Instagram.

Звезда сцены прилетела в Лондон на неделю, чтобы провести время с десятилетними Мирабеллой и Арабеллой. Камалия показала путь из Киева через Варшаву и саму встречу с наследницами, которые уже украсили дом к новогодним праздникам.

"Хотя еще не Новый год, но мои девочки встретили меня, как Снегурочку! Украсили свою квартиру, словно на Новогодние праздники!) Очень было сложно найти в своем рабочем графике "окошко", но все же нашла и полетела проведать своих принцесс в Лондон. 7 недель я бы не выдержала их не видеть до следующих каникул!!!" — призналась мама двоих детей.

Важно

Камалия показала, как прошел день рождения дочерей (фото)

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира шоу-бизнеса!

Камалия показала встречу с детьми

Весной 2023 года украинская певица объявила о разводе с миллиардером Мохаммадом Захуром, 68, после 20 лет брака. От их союза подрастают две дочери — десятилетние Мирабелла и Арабелла. Звездная семья проводит много времени вместе, несмотря на известие о разводе.

Камалия и Мохаммад Захур с дочерьми

Напомним, Камалия показала урожай из своего сада.

Также Фокус писал о первом юбилее дочерей Камалии и Мохаммада Захура.