Камалія показала зустріч з доньками (відео)

Наразі спадкоємиці артистки мешкають у Лондоні.

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46-річна українська співачка Камалія показала зустріч зі своїми доньками, які наразі мешкають у Великобританії. Відео знаменитість опублікувала в Instagram.

Зірка сцени прилетіла у Лондон на тиждень, аби провести час з десятирічними Мірабеллою та Арабеллою. Камалія показала шлях з Києва через Варшаву та саму зустріч зі спадкоємицями, які вже прикрасили будинок до новорічних свят.

"Хоча ще не Новий рік, але мої дівчата зустріли мене, як Снігуроньку! Прикрасили свою квартиру, немов на Новорічні свята!) Дуже було складно знайти в своєму робочому графіку "віконце", але все ж таки знайшла і полетіла провідати своїх принцес у Лондон. 7 тижнів я б не витримала їх не бачити до наступних канікул!!!" — зізналася мама двох дітей.

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Камалія показала, як пройшов день народження доньок (фото)

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Камалія показала зустріч з дітьми

Навесні 2023 року українська співачка оголосила про розлучення з мільярдером Мохаммадом Захуром, 68, після 20 років шлюбу. Від їхнього союзу підростають двоє доньок — десятирічні Мірабелла та Арабелла. Зіркова родина проводить багато часу разом, попри звістку про розлучення.

Камалія та Мохаммад Захур з доньками

Нагадаємо, Камалія показала урожай зі свого саду.

Також Фокус писав про перший ювілей доньок Камалії та Мохаммада Захура.