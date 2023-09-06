Камалія привітала доньок з першим ювілеєм (фото)

Артистка зізналася, що плани на святкування через війну змінилися.

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46-річна українська співачка Камалія привітала своїх доньок з першим ювілеєм. Сімейним знімком та словами побажань на честь 10-річчя спадкоємиць артистка ділиться в Instagram.

Мама двох дітей зізналася, що вони з пакистанським бізнесменом Мохаммадом Захуром хотіли зробити яскраве свято для іменинниць — Мірабелли та Арабелли. Втім, через війну в Україні плани зіркової родини змінилися.

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Камалія розповіла, що Мохаммад Захур виконав мрію їхніх доньок (фото)

"Захур був змушений бути разом з донечками, покинувши свій бізнес, але все заради дітей. З початком їхнього навчання в Лондоні з’явилося скромне прохання — єдиний подарунок, якого вони щиро бажали, це відзначити своє 10-річчя в Києві. Ми всім серцем прийняли їхнє бажання, усвідомлюючи, що серед буремності, хаосу просте та інтимне святкування в колі найдорожчих друзів і родини має незмірну цінність. І зараз лише так!" — розповіла мама іменинниць.

Зокрема Камалія побажала ювіляркам міцного здоровʼя та щастя.

"Будь ласка, знайдіть кожна свою мету і ніколи не зраджуйте їй!" — наголосила артистка, показавши сімейне фото у вишиванках на синьо-жовтому фоні.

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Камалія з родиною

У квітні 2023 року Камалія оголосила про розлучення з мільярдером Мохаммадом Захуром після 20 років шлюбу. Від їхнього союзу підростають двоє доньок. Зіркова родина проводить багато часу разом, попри розрив пари.

Камалія та Мохаммад Захур Фото: kamaliyaofficial/instagram

Нагадаємо, Камалія показала, як співала з італійським музикантом Тото Кутуньйо, який пішов із життя у серпні 2023.

Також Фокус писав про привітання Мохаммада Захура з днем народження від Камалії.