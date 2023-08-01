"Найкращий батько на світі": Камалія привітала Мохаммада Захура з днем народження (фото)

Бізнесмену 1 серпня виповнюється 68 років.

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46-річна українська співачка Камалія привітала Мохаммада Захура з днем народження. Словами побажань та архівними кадрами з бізнесменом пакистанського походження артистка ділиться у своєму Instagram.

"Сьогодні святкує свій 68-й день народження неймовірний Захур — людина, яку я цінувала найбільше за останні два десятиліття. Він люблячий чоловік, вірний друг, блискучий учитель, покровитель, наставник, інвестор, радник — список можна продовжувати та продовжувати. А коли народилися наші принцеси, я зрозуміла, він найкращий батько на світі. З того часу, як у лютому 2022 року почалася війна, Захур зарекомендував себе, як непохитний прихильник України, використовуючи свою велику мережу контактів по всьому світу", — зазначила співачка, яка оголосила про розлучення з іменинником навесні 2023.

Зокрема Камалія показала фото Захура Мохаммада з їхніми доньками, Головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним, подяку від голови ГУР Кирила Буданова.

Камалія привітала Мохаммада Захура з 68-річчям

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Колишня пара, попри новини про розлучення, часто зʼявляється разом на публіці та виховує двох спільних доньок — Арабеллу та Мірабеллу.

Камалія та Мохаммад Захур з доньками Фото: kamaliyaofficial/instagram

Нагадаємо, Камалія виклала в мережу неофіційний саундтрек до фільму "Барбі".

Також Фокус писав про те, у яких стосунках перебувають Камалія та Мохаммад Захур після звістки про їхнє розлучення.