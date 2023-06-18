"Непростий період": Камалія розповіла, у яких стосунках з Мохаммадом Захуром

Навесні 2023 пара оголосила про рішення закінчити 20-річний шлюб, проте продовжує зʼявлятися разом на публіці.

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46-річна українська співачка Камалія (справжнє імʼя — Наталія) розповіла про розлучення з 67-річним мільярдером Мохаммадом Захуром. Про це пише ТСН.

Мама двох зазначила, що вони з бізнесменом пакистанського походження перебувають у хороших стосунках та підтримують одне одного.

"У нас зараз непростий період. Я намагалася усе сказати у тому дописі, але ми закрили це питання між нами. Коли прийде час і ми все вирішимо, ми розповімо", — зазначила Камалія, маючи на увазі допис у Facebook, у якому вони оголосили про своє розлучення у квітні 2023.

Камалія та Мохаммад Захур з доньками Фото: kamaliyaofficial/instagram

За словами артистки, наразі вони з Мохаммадом підтримують одне одного заради спільних дітей — доньок Арабелли та Мірабелли.

"У нас дуже багато спільних проєктів. І, звичайно, 20 років не проходять просто так. Я скажу, що зараз коментувати цю тему це дуже боляче для мене", — зізналася українська знаменитість.

Камалія та Мохаммад Захур з доньками

Зіркова пара уклала шлюб у 2003. Через двадцять років вони повідомили про рішення розійтися. Втім, співачка та підприємець часто зʼявляються разом на публіці та діляться спільними фото у соцмережах.

Нагадаємо, Камалія потрапила в лікарню та пояснила, що сталось.

Також Фокус писав про появу Камалії та Мохаммада Захура на червоній доріжці Каннського кінофестивалю-2023.