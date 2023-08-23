Камалія пригадала, як співала з Тото Кутуньйо (відео)

Італійський маестро пішов із життя 22 серпня 2023 у віці 80 років.

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46-річна українська співачка Камалія пригадала, як співала з італійським музикантом Тото Кутуньйо у 2007 році. Архівним відео зірка сцени ділиться у своєму Instagram.

"Я виросла, слухаючи мелодії, створені маестро Тото Кутуньйо, виконані такими артистами, як Джо Дассен і Челентано", — зазначила артистка та показала відео, на якому у 2007 році заспівала з італійським композитором його пісню "Soli".

Також Камалія пригадала, як у 2017 році відвідала концерт італійця в Києві.

"Зустрівши Маестро за лаштунками, була дуже здивована, що він мене запам’ятав. Його несподівана смерть дуже засмутила мене. Музичний світ справді втратив незамінний талант. Я вічно шануватиму пам’ять про Тото Кутуньйо, а його пісні завжди будуть займати особливе місце в моєму серці💔 R.I.P Маестро", — написала співачка.

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Камалія та Тото Кутуньйо у 2007 році

Нагадаємо, Тото Кутуньйо пішов із життя в міланській лікарні. Про це повідомив його менеджер. Як відомо, музикант довго боровся з онкологією, проте офіційна причина смерті співака наразі невідома.

Також Фокус писав про найвідоміші композиції Тото Кутуньйо.