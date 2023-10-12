Камалия похвасталась урожаем из своего сада и рассказала о пользе боярышника (видео)
Певица Камалия отметила, что эти ягоды очень полезны для здоровья, а особенно для сердца.
Украинская певица, заслуженная артистка Украины, победительница 14-го конкурса красоты "Миссис Мира" Камалия похвасталась необычными ягодами, которые растут в ее саду. Соответствующее видео исполнительница опубликовала в Instagram.
В ролике артистка показала, как на большом дереве растут плоды боярышника. Камалия рассказала, что эти ягоды очень полезны для здоровья, а особенно для сердца. Она отметила, что употреблять их нужно в свежем виде, а не ввиде спиртовых настек, иначе не будет толку.
"Друзья, какая щедрая украинская осень! Это у меня боярышник! Растет в моем саду. Он очень полезен для сердца, очень вкусен. Вот такие маленькие ягоды, как яблочки, очень сладкие. Помогает боярышник сердцу, когда его ешь вот так в свежем виде", — поделилась Камалия.
В комментариях фаны артистки написали немало комплиментов исполнительнице и подтвердили пользу боярышника:
- "Камалия, Вы, такая хорошая, обожаю Вас, спасибо, что поддерживаете Украину, и нас простых Украинцев";
- "Камалия!!! Ты замечательная, обаятельная, невероятная, ты крутая!!!!";
- "Камалия, вы очаровательна";
- "Наша украиночка";
- "Какая же вы красавица";
- "Такой же урожай, наслаждаюсь хорошим в этом году";
- "Да, Боярышник вкусный и полезный";
- "Камалия, вы хорошенькая, вкусненькая, ни в коем случае не худейте, спасибо за помощь нашим воинам";
- "В Ваших ладонях плоды с тремя косточками. Они полезны, да. Но для сердца наиболее полезны именно мелкие плоды с одной косточкой".
Напомним, 6 сентября сообщалось, что Камалия поздравила дочерей с первым юбилеем. Артистка призналась, что планы на празднование из-за войны изменились.