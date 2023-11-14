Блогера Алину Шаманскую обокрали в Америке: первые подробности

У блогера забрали все ценные вещи, которые она имела

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Телеведущая и блогер Алина Шаманская рассказала о неприятном инциденте, который случился с ней в Америке.

Подробности телеведущая рассказала на своей странице в инстаграме.

В частности, как и почти каждый день, Шаманская начала свое утро с публикации сторис в которых показывает, как они вместе с сыном Артуром направляются к машине, чтобы поехать в школу. Но на этот раз Шаманскую и ее сына ожидала неприятная ситуация. Машину блогера обокрали. Как рассказала впоследствии Шаманская это произошло с ней в Америке не впервые.

"Здесь желаем вам доброго утра и еще не знаем, что ждет нас в авто. Это максимально неприятно, потому что произошло уже в 3-й раз. Машину ночью обокрали", — написала Шаманская.

Она также уточнила, что украли ее очки Versace в чехле и подарочные карты на 200 долларов.

Шаманская также добавила, что ворам удалось легко взломать машину, поскольку в ней и так было сломано окно.

Алина Шаманская

Также блогер рассказала, что это довольно частые случаи в Америке и она не исключение. Ранее у нее с балкона дома, где они живут с сыном, похитили два велосипеда, один из которых был полностью новый и обошелся ей в 135 долларов, а другой — это был подарок сыну.

Стоит отметить, что в последнее время у Алины Шаманской случается много неприятных ситуаций. Например, после последнего визита в Украину, она вернувшись в Америку увидела, как из ее квартиры сделали помойку. Тогда Алина Шаманская показала беспорядок в квартире и пообещала людям, которые это сделали выставить публично их имена, если они это не исправят. Именно тогда сломали окно в ее машине.

С начала полномасштабной войны Алина Шаманская вместе с сыном Артуром проживают в Америке. Уже через полгода жизни за границей Алина Шаманская шокировала поклонников новостью, что разводится со своим мужем, актером и режиссером Русланом Ханумаком. Все произошло после откровенного фото ее мужа со скандальной блогером из Днепра Анной Алхим.

Как тогда выяснилось, Алина Шаманская уже некоторое время сама жила в Америке и имела проблемы в семье.

Сейчас телеведущая самостоятельно воспитывает и содержит сына. Она много работает, о чем рассказывает в своем блоге и часто делится, как ей сложно самой за границей. Несмотря на все трудности телеведущая боится возвращаться в Украину вместе с сыном.

Напомним, ранее Алина Шаманская показала как она с сыном отпраздновала Хэллоуин в Калифорнии.