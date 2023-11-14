85-летний Энтони Хопкинс порадовал поклонников зажигательным танцем на кухне (видео)

Сэр Энтони начинает приготовление еды с танцев.

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Оскароносный британский актер Энтони Хопкинс в свои 85 лет не теряет оптимизма и демонстрирует, що находится в отличной форме. Подтверждение тому – его новое видео, которое знаменитость опубликовал на своих страницах в TikTok и Instagram.

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Энтони Хопкинс стал лауреатом престижной премии и появился на страницах GQ

Сэр Энтони пытается танцевать румбу между хромированной духовкой и кухонным островом, на котором стоит лазанья в виде полуфабриката. Он очень сосредоточен на своих движениях и даже в какой-то момент закрыл глаза, но потом улыбается и уходит из кадра.

На нем – черный свитер и такого же цвета брюки.

"Эй, чувак, тебе нравится, как я танцую румбу…? Воскресная атмосфера", — подписал видео Хопкинс.

В комментариях к видео поклонники признаются ему в любви и восторгаются его хорошим настроением и неплохими танцевальными навыками.

"Внезапно мне нужно, чтобы @Энтони Хопкинс и @Стэнли Туччи тусовались на кухне и разговаривали об итальянской еде", — написал один мужчина в отсылке к актерскому шоу "Стэнли Туччи: В поисках Италии", – написал один из фолловеров.

"Люблю вас!", "Лучший актер в мире", "Это заставило мое сердце улыбнуться", "Нет ничего лучше, чем танцевать, пока готовишь", "У сэра Энтони Хопкинса есть несколько движений!", ""О боже! Никогда не думал, что доктор Лектер когда-нибудь поступит так!", – комментируют другие.

В 1993 году Энтони Хопкинс был посвящен в рыцари британской королевой.

Мировую славу ему принесла роль доктора Ганнибала Лектера сначала в нашумевшем триллере ужасов "Молчание ягнят" (1991), а затем еще раз в "Ганнибале" (2001) и "Красном драконе" (2002).

В числе известных актерских работ Хопкинса такие фильмы, как "Лев зимой", "Магия", "Человек-слон", "Дракула Брэма Стокера", "Остаток дня", "Страна теней", "Легенды осени", "Никсон", "Амистад", "Маска Зорро", "Знакомьтесь, Джо Блэк", "Тор", "Тор 2: Царство тьмы", "Ной", "Трансформеры: Последний рыцарь", "Тор: Рагнарек", "Самый быстрый "Индиан"", "Отец" и другие.

С 2000 года живет в США, получив американское гражданство. В 2003 году Энтони Хопкинс стал обладателем звезды на Голливудской аллее славы, c 2008 года является членом Британской академии кино и телевизионных искусств.

Актер является лауреатом двух премий "Оскар", специальной премии "Золотой глобус" (2006) за вклад в кинематограф, "Сатурн" (1992) и "Эмми" (1976, 1981), а также пяти премий BAFTA (1973, 1992, 1994, 2008, 2021).

Энтони Хопкинс вписал свое имя в мировой кинематограф

Ранее Фокус писал, что Энтони Хопкинс считает свою актерскую игру в супергеройских боевиках Marvel бессмысленной.