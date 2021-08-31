Энтони Хопкинс стал лауреатом престижной премии и появился на страницах GQ

Статус легенды премии British GQ Men Of The Year актер получил за свой вклад в профессию и блестящую работу в области театра и кино на протяжении шести десятилетий.

83-летний британско-американский актер театра и кино сэр Энтони Хопкинс удостоился награды за неустанную и блестящую работу Legend Award от British GQ Men Of The Year, которую получит на 24-й ежегодной церемонии вручения в галерее Тейт Модерн. По этому случаю актер стал героем сентябрьского номера журнала, где предстал в элегантных брючных костюмах, а также за роялем. В интервью со Стюартом МакГурком Хопкинс рассказал о самых ярких моментах свое карьеры, высказал мнение об актерских школах, вспомнил, как переезжал в США в 1970-ых годах и многом другом.

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Среди прочего, Хопкинс поделился воспоминаниями о первом дне после того, как его утвердили на роль Ганнибала Лектера в культовой картине "Молчание ягнят".

"Я знаю, что у некоторых были некоторые сомнения, потому что в воскресенье перед первым чтением меня пригласил на обед Джонатан Демми (режиссер фильма, – прим. ред) с тремя или четырьмя продюсерами и их женами, и я помню продюсера по имени Кен Утт. Он сказал: "Завтра будет интересно, Тони. Посмотрим, как вы пойдете". Я знаю, что он думал: "Почему они выбрали этого парня?". В любом случае, на следующее утро мы начали чтение и пришли на сцену с Джоди Фостер, и я сказал (используя голос Лектера]): "Доброе утро", понимаете? "Вы не настоящее ФБР, не так ли?". И я помню, как Кенни произнес: "Боже мой". Я знал, что понял. Помню, я немного поссорился с костюмером из-за того, что он одел меня в мешковатый оранжевый комбинезон. Я сказал: "Нет! Мне нужен облегающий костюм. Лектер заплатил бы кому-нибудь", – цитирует издание слова актера.

[ + – ] Сэр Энтони Хопкинс в свои 83 года продолжает оставаться харизматичным и ярким Фото: British GQ

Вспоминая переезд в США, Хопкинс признался, что он чувствовал себя словно беженец. На тот момент у него была прекрасная карьера в Королевском национальном театре и возможности для реализации, представленные такими людьми как Лоуренс Оливье.

"Но что-то во мне было нерешенным. Я как-то не мог вписаться, поэтому я сбежал. А когда я уехал в 1973 году, мне сказали, что я больше не буду работать. Мой агент в то время говорил: "Тони, что ты делаешь?". Я был бунтарем, я был борцом и был невыносимо догматичен в некоторых вещах. Но эти демоны давно ушли. Может, я был немного беспокойным персонажем… Мы здесь ненадолго. Но последнее десятилетие или около того это было прекрасное чувство свободы, когда я просто делал свою работу", – говорит Хопкинс.

Как известно, в апреле Энтони Хопкинс получил премию BAFTA и установил рекорд Британской киноакадемии как самый пожилой актер, награжденный ею. Престижная награда досталась ему за роль в драме "Отец", за которую он также получил "Оскар". Всего в его арсенале два "Оскара", 5 премий BAFTA, "Золотой глобус" и две премии "Эмми".

Последний "Оскар" актер отметил зажигательным танцем с Сальмой Хайек. На получение самой премии от Американской киноакадемии Хопкинс не явился.