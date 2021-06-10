Энтони Хопкинс раскрыл причину, по которой не явился за "Оскаром" (видео)

По словам актера, он даже не смотрел церемонию, поскольку пошел спать.

83-летний британский и американский актер, сэр Энтони Хопкинс, ставший в этом году лауреатом премии "Оскар" в номинации "Лучшая мужская роль" (фильм "Отец"), спустя почти 2 месяца после церемонии объяснил, почему же не приехал лично получать заветную статуэтку.

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Беседуя с ведущей утреннего шоу Lorraine на британском канале ITV Лоррейн Келли, актер объяснил, что совершенно не ожидал награды, поскольку был уверен, что победит Чедвик Боузман, скончавшийся в прошлом году от онкологического заболевания в возрасте 43 года.

Появившись в эфире вместе с режиссером картины "Отец" Флорианом Целлером, Хопкинс сказал, что даже не смотрел церемонию и пошел спать. Около 5 часов утра ему на телефон пришло сообщение от его агента о том, что "Оскар" достался ему.

"На следующее утро я произнес небольшую благодарственную речь Академии и Чедвику Боузману", – добавил он, подчеркнув еще раз, что победа для него стала "шоком".

Когда имя победителя было объявлено, Энтони Хопкинс находился в Уэльсе, откуда, собственно, и обратился к киноакадемии, проснувшись двукратным лауреатом премии.

"Доброе утро, я на своей родине, в Уэльсе, и в возрасте 83 лет я не ожидал получить эту награду. Я благодарен Академии и благодарю вас. Я хочу воздать должное Чедвику Боузману, которого забрали у нас слишком рано, и еще раз большое спасибо всем вам. Я действительно не ожидал этого, поэтому для меня большая честь и честь. Спасибо", – сказал актер. позже свою победу на "Оскаре" актер отметил зажигательным танцем с коллегой по цеху Сальмой Хайек.

Ранее Хопкинс не явился на вручение премии BAFTA Awards, предпочтя просто порисовать в своем гостиничном номере. Он узнал, что награжден за лучшую мужскую роль на главной британской кинопремии только из-за криков и ударов по стенам соседней комнаты, где его близкие смотрели трансляцию.

Свой первый "Оскар" сэр Энтони получил в марте 1992 года за роль серийного убийцы Ганнибала Лектера в "Молчании ягнят", посвятив ее своему отцу, который умер ровно за 11 лет до этого.