Ентоні Гопкінс став лауреатом престижної премії і з'явився на сторінках GQ

Статус легенди премії British GQ Men Of The Year актор отримав за свій внесок e професію і блискучу роботу в галузі театру q кіно протягом шести десятиліть.

83-річний британсько-американський актор театру q кіно сер Ентоні Uопкінс удостоївся нагороди за невтомну і блискучу роботу Legend Award від British GQ Men Of The Year, яку отримає на 24-ій щорічній церемонії вручення в галереї Тейт Модерн. З цієї нагоди актор став героєм вересневого номера журналу, де постав в елегантних брючних костюмах, а також за роялем. В інтерв'ю зі Стюартом МакГурком Гопкінс розповів про найяскравіші моменти своєї кар'єри, висловив думку про акторські школи, згадав, як переїжджав у США в 1970-их роках і багато іншого.

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Крім того, Гопкінс поділився спогадами про перший день після того, як його затвердили на роль Ганнібала Лектера в культовій картині "Мовчання ягнят".

"Я знаю, що в декого були деякі сумніви, тому що в неділю перед першим читанням мене запросив на обід Джонатан Деммі (режисер фільму, — прим. ред) з трьома або чотирма продюсерами і їхніми дружинами, і я пам'ятаю продюсера на ім'я Кен Утт. Він сказав: "Завтра буде цікаво, Тоні. Подивимося, як ви підете ". Я знаю, що він думав: "Чому вони вибрали цього хлопця?". У будь-якому випадку, на наступний ранок ми почали читання і прийшли на сцену з Джоді Фостер, і я сказав (використовуючи голос Лектера) : "Доброго ранку" розумієте? "Ви не справжнє ФБР, чи не так?". І я пам'ятаю, як Кенні вимовив: "Боже мій". Я знав, що зрозумів. Пам'ятаю, я трохи посварився з костюмером через те, що він одягнув мене в мішкуватий помаранчевий комбінезон. Я сказав: "Ні! Мені потрібен облягаючий костюм. Лектер заплатив би кому-небудь", — цитує видання слова актора.

[ + – ] Сер Ентоні Гопкінс у свої 83 роки продовжує залишатися харизматичним і яскравим Фото: British GQ

Згадуючи переїзд у США, Гопкінс зізнався, що він почувався, немов біженець. На той момент у нього була прекрасна кар'єра в Королівському національному театрі та можливості для реалізації, представлені такими людьми як Лоуренс Олів'є.

"Але щось у мені було невирішеним. Я якось не міг вписатися, тому я втік. А коли я поїхав у 1973 році, мені сказали, що я більше не працюватиму. Мій агент у той час говорив: "Тоні, що ти робиш?". Я був бунтарем, я був борцем і був нестерпно догматичний у деяких речах. Але ці демони давно пішли. Може, я був трохи неспокійним персонажем... Ми тут ненадовго. Але останнє десятиліття або близько того це було прекрасне почуття свободи, коли я просто робив свою роботу", — каже Гопкінс.

Як відомо, в квітні Ентоні Гопкінс отримав премію BAFTA і встановив Рекорд Британської кіноакадемії як найстарший актор, нагороджений нею. Престижна нагорода дісталася йому за роль у драмі "Батько", за яку він також отримав "Оскар". Усього в його арсеналі два "Оскари", 5 премій BAFTA, "Золотий глобус" і дві премії "Еммі".

Останній "Оскар" актор відзначив запальним танцем з Сальмою Гайєк. На отримання самої премії від Американської кіноакадемії Гопкінс не з'явився.