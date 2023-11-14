Делайте маникюр. Ученые доказали, что салонный уход за ногтями полезен для женской психики

Для женщины поход в салон подобен медитации или сеансу у психотерапевта, ведь исцеляющий психику эффект от ухода за собой, сложно переоценить. Теперь это подтвердили даже ученые.

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Красота является желанной чертой в обществе, физически привлекательные люди считаются более компетентными, успешными и коммуникабельными. На привлекательность и психологическое состояние женщины влияет даже маникюр. Ученые выяснили, что уход за ногтями положительно влияет на женскую психику, в частности на положительные эмоции и расслабление. Более того, уровень положительных эмоций и расслабления был получен именно во время салонной процедуры, а не самостоятельного выполнения маникюра. Японские ученые провели исследование, участниками которого были женщины от 20 до 30 лет, проживающие в мегаполисах. Результаты исследований показали, что уход за ногтями и их внешний вид влияет на самооценку женщины, включая ее чувства, настроение и мотивацию. Об этом пишет frontiers.

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Фото: Freepik

Действительно, и макияж, и уход за ногтями улучшают человеческое тело, поскольку считается, что гладкие, блестящие и привлекательные ногти символизируют здоровье и молодость. Все стремятся быть молодыми, здоровыми и красивыми, однако, если для того, чтобы оценить макияж вам требуется зеркало, свои руки вы видите постоянно.

Индустрия косметики для ногтей стремительно растет, чтобы удовлетворить растущий потребительский спрос. В настоящее время женщины и мужчины во всем мире практикуют регулярный уход за ногтями. Люди со здоровыми ухоженными ногтями лучше справляются со своей работой и получают удовольствие от напряженной жизни.

Салонный уход за ногтями оказывает определенное влияние на женскую психику: положительные эмоции, расслабление и оживление. Люди испытывают счастье и удовлетворение, когда им делают маникюр.

Фото: Getty Images

Помимо косметического эффекта в салоне красоты женщина получает и бонус для своей психики — сеанс самораскрытия. Самораскрытие предполагает раскрытие личной информации другим людям, тем самым завоевывая их симпатию. Ученые установили, "что эффект от ухода за ногтями сильно различается в зависимости от человека, выполняющего его (самостоятельное или профессиональное)". И действительно, процедура маникюра является для женщины чем-то интимным, а общение с мастером оказывает терапевтический и расслабляющий эффект.

Однако поверхностное самораскрытие — общение с мастером на повседневные темы и хобби — более положительно сказывалось на положительных эмоциях. А вот более высокий уровень самораскрытия, наоборот, отрицательно влиял на эффект ухода за ногтями. Результаты исследований показали, что те, кто получал уход за ногтями в салоне, ощущали различные субъективные психологические эффекты в зависимости от глубины общения с мастером.

Фото: Getty Images

Исходя из этого можно сделать вывод, что люди, которые отдают предпочтение походу в салон, получают больше положительных эмоций и расслабления чем те, кто делает маникюр самостоятельно. Число людей, ухаживающих за своими ногтями, продолжает расти, как и количество мастеров. Несмотря на финансовые затраты, одна из причин, по которой люди посещают маникюрные салоны, заключается в том, что кончики пальцев часто являются наиболее заметной частью тела. Учитывая все эти факторы, исследователи пришли к выводу, что салонный уход за ногтями может эффективно улучшить мотивацию и настроение человека.

Напомним, для того чтобы ногти были здоровыми и крепкими, не достаточно только косметических средств, это сочетание правильного питания, ухода и защиты ногтей от вредных факторов.

Ранее Фокус писал о том, как быстро быстро оздоровить ногти в домашних условиях.

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