Стало известно, где пройдут съемки второго сезона сериала "Wednesday" и когда ждать премьеру

Уже скоро будет премьера второго сезона

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Американская кинокомедия в жанре ужасов "Wednesday" будет иметь продолжение и уже в 2024 году поклонникам можно ожидать новой премьеры трейлера.

Такую информацию обнародовало издание Deadline.

Сериал создан на основе известных персонажей из фильма ужасов о семье Адамсов, а именно о персонаже Венздей Адамс. Его премьера на Netflix состоялась в ноябре 2022 года, а уже через две недели его рейтинги били все рекорды.

Нашумевший танец Венздей заполонил все социальные сети, а образ девушки до сих пор один из самых популярных на празднованиях Хэллоуина.

Первый сезон сериала "Wednesday" наделал сколько шума на весь мир, что продюсерам не осталось другого выбора, как снять второй сезон.

Первый сезон сериала "Среда"

Известно, что первый сезон снимался в Румынии. Съемки длились 7 месяцев. По данным Deadline, съемки второго сезона планируют провести в Ирландии.

Издание также пишет о том, что съемки планируют начать в апреле 2024 года. Поэтому вероятнее всего премьеру второго сезона стоит ждать осенью 2025 года, а вот тизер может появиться уже в следующем году.

Есть информация, что уже во втором сезоне могут появиться новые члены семьи Аддамс. Также известно, что в сюжетной линии продюсеры планируют сделать больший акцент именно на ужасы.

Сейчас сценарий только пишется, поэтому относительно актерского состава пока ничего не известно. Ходят слухи, что все же ролей в сериале станет больше.

Напомним, на днях в сеть случайно слили дату релиза пятой части "Шрека".